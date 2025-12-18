美國參議院通過提名　馬斯克盟友艾薩克曼出任NASA署長

美國參議院12月17日確認美國太空總署（NASA）新署長人選，由美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普 ）提名的億萬富豪艾薩克曼（Jared Isaacman）出任。現年42歲的艾薩克曼是商業太空人，也是SpaceX行政總裁馬斯克（Elon Musk）的前合作夥伴。



2024年8月19日，美國佛羅里達州，私人載人太空任務「北極星黎明」（Polaris Dawn）的指揮官艾薩克曼（Jared Issacman）在卡納維爾角的甘迺迪太空中心（Kennedy Space Center）舉行記者會。任務預定8月26日搭乘SpaceX公司的獵鷹9號火箭發射升空。（Reuters）

艾薩克曼的提名曾引起質疑，由於他和馬斯克及SpaceX關係密切，令部份人憂慮未來的政府合約或向SpaceX傾斜，並使得艾薩克曼在領導NASA期間，更傾向於推動SpaceX主導的火星探索計劃，而非現有的月球項目。

不過，其提名最終仍獲參議院以67票贊成、30票反對，通過讓其將出任NASA的第15任局長。此前，特朗普曾撤回艾薩克曼的NASA局長提名，隨後又再重新提名。兩週前，艾薩克曼在參議院第二次提名聽證會上稱，NASA必須加快步伐，並在10年內擊敗中國重返月球。