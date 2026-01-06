委內瑞拉｜緊急狀態令要求　全國搜捕支持美國攻擊人員

委內瑞拉遭美軍進行軍事突襲以來，已實施緊急狀態。根據1月5日公布的法令文本，內容並要求國家、州和市各級警察機關，立即在全國範圍內搜捕所有涉及煽動或支持美國武裝襲擊的人員，並將其移交司法系統進行審判。該法令文顯示，於1月3日起生效。



圖為2026年1月5日，在委內瑞拉首都加拉加斯（Caracas），民眾在國議外遊行。有人高舉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）妻子弗洛雷斯（Cilia Flores）的照片，讚揚是做實事的人。（Reuters）

新華社報道，法令還規定多項緊急防禦措施，包括對公共服務基礎設施、石油工業，以及其他國家基礎工業實施軍事化管理；加強陸、海、空邊境的巡邏和安全保障；在全國各州市部署「綜合防禦指揮部」等。

法令指出，鑑於美國軍事力量對委內瑞拉領土和人民實施武裝襲擊，嚴重侵犯委內瑞拉領土完整、主權和獨立，宣布在全國範圍內實施國家緊急狀態。

圖為2026年1月5日，在委內瑞拉首都加拉加斯（Caracas），民眾在國議外遊行，要求總統馬杜羅（Nicolas Maduro）獲釋。（Reuters）

法令又稱，根據聯合國憲章第51條，委內瑞拉擁有針對完全非法且無理的武裝襲擊進行自衛的固有權利，並將堅持不懈地行使該權利，以擊退美國對委領土和人民的侵略。

新華社指出，這項法令是委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）3日遭美方強行控制前簽署的。當天凌晨，美國對委內瑞拉發起大規模軍事打擊，美軍特種部隊突闖加拉加斯，強行控制馬杜羅夫婦並把他們帶至美國。馬杜羅夫婦5日在紐約一家聯邦法院出庭，拒絕美方所有指控。