丹麥首相重申：格陵蘭不想成為美國一部份

丹麥首相弗雷澤里克森（Mette Frederiksen）於1月5日接受媒體訪問時，再度回應美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）有關格陵蘭的言論，強調對方的言論應被認真看待，重申丹麥及格陵蘭已多次表示，「格陵蘭不想成為美國的一部份」。



2025年10月2日，丹麥首相弗雷澤里克森（Mette Frederiksen）在丹麥哥本哈根舉行的歐洲政治共同體峰會發表演說。（Reuters）

特朗普日前接受《大西洋月刊》訪問時稱，美國對委內瑞拉進行軍事行動後，不排除會干預其他國家。他提到，「我們（美國）絕對需要格陵蘭。我們需要它來防禦」。他5日在空軍一號上也重申，將在幾週後再次討論這個問題。

格陵蘭總理促特朗普：別再幻想吞併

對於特朗普一再重提格陵蘭，弗雷澤里克森5日稱「夠了！」她表示，「我已經非常明確地表明了丹麥的立場，格陵蘭島也多次表示，它不想成為美國的一部份」。

格陵蘭自治政府總理尼爾森（Jens Frederik Nielsen）也在社交平台稱，「夠了……別再幻想吞併了」。

路透社報道，英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）稱，格陵蘭的未來應由格陵蘭及丹麥決定，其他人無權干涉。德國外交部長瓦德富爾（Johann Wadephul）稱，格陵蘭屬於丹麥，並暗示北約（NATO）可以討論在必要時加強對格陵蘭的保護。法國表示，格陵蘭屬於當地人民。歐盟委員會發言人表示，歐盟將繼續維護國家主權原則。