委內瑞拉總統府外傳槍聲及爆炸聲　美媒：安全部門誤會導致｜有片

當地時間1月5日（周一）晚上8時30分左右，委內瑞拉首都加拉加斯（Caracas）市中心總統府觀花宮（Miraflores presidential palace）附近傳出爆炸聲和槍聲。據美媒報道，槍擊事件與在總統府附近執勤的不同安全部門之間持續存在的混亂有關。委內瑞拉通信和資訊部表示，警方曾向「未經許可飛行」的無人機開火。



網上傳出影片，在首都加拉加斯總統府附近傳出激烈槍聲，街頭可見武裝人員：

據印度媒體泰晤士現報（Times Now）報道，從社交平台上的影片可見，防空砲火劃破夜空，自動武器的掃射聲在市中心迴盪。目擊者稱，低空飛機器和無人機活動頻繁，促使委內瑞拉政府採取反制措施，安全部隊封鎖了烏爾達內塔大道（Avenida Urdaneta）和總統府週邊地區。

網上影片可見，委內瑞拉總統府上空出現大量防空炮火，目標可能是無人機：

首都加拉加斯總統府外傳出激烈槍聲：

美媒引述一位白宮官員報道，他們正密切關注委內瑞拉的槍擊事件報道，惟強調「美國並沒有參與其中」。

美國1月3日向委內瑞拉發動「絕對決心行動」(Operation Absolute Resolve），強行擄走總統馬杜羅（Nicolas Maduro）及其妻子弗洛雷斯後，當地民眾情緒緊張。網上影片可見，BMP-3步兵戰車在政府機構附近巡邏​​，戰術部隊在檢查站布防。官方尚未公布傷亡人數，但當地居民紛紛躲藏起來，躲避掃射屋頂的戰術燈光。