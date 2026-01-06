特朗普「點名」下一目標　哥倫比亞總統：將「拿起武器」應對威脅

哥倫比亞總統佩特羅（Gustavo Petro）1月5日（周一）表示，他將「拿起武器」回應特朗普（Donald Trump，又譯川普）指控其販毒、並或對哥倫比亞發起行動的威脅。



歐洲新聞電視台（Euronews）報道，特朗普在沒有提供證據的情況下，指控佩特羅參與毒品走私，稱這位左翼總統是「一個喜歡製造可卡因並賣給美國的病態男人」，並對佩特羅及其家人實施金融制裁。美國亦將哥倫比亞從其禁毒戰爭盟友名單中移除。

2026年1月4日，美國總統特朗普（Donald Trump，左）在空軍一號（Air Force One）上向記者發表講話。（Reuters）

佩特羅曾是一名遊擊隊員，在面對特朗普的威脅下，佩特羅在社交平台X上寫道：「我發誓不再碰武器……但為了祖國，我將再次拿起武器。」他亦在演講中直面特朗普，稱「一群戀童癖企圖摧毀我們的民主。為了阻止愛潑斯坦的名單曝光，他們派出軍艦殺害漁民，並威脅要入侵我們的鄰國以獲取石油。」

自從特朗普2025年1月重返白宮以來，佩特羅就一直與他針鋒相對。佩特羅此前就批評美國在加勒比海地區的軍事部署，該部署主要打擊所謂販毒船隻，隨後擴大到扣押委內瑞拉油輪。特朗普政府亦與哥倫比亞右翼反對派保持密切聯繫，該反對派希望贏得今年的立法和總統選舉。