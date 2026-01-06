萬斯住所遇襲　警拘捕哈佛大學醫學院畢業生之子

美國副總統萬斯（JD Vance）位於俄亥俄州（Ohio）辛辛那提（Cincinnati）的住所周一（1月5日）遭襲擊後，警方於附近逮捕疑犯William DeFoor。他出身富裕家庭，父親是哈佛大學醫學院畢業生。



《紐約郵報》引述警方說法稱，26歲的William DeFoor疑似精神錯亂、揮舞鐵錘砸壞萬斯住宅的4扇窗戶，試圖在午夜前後闖入這幢房子。警方記錄顯示，William DeFoor為男性，但他最近在網上把自己的名字改為Julia DeFoor，目前尚不清楚他的性別認同。

2026年1月5日，美國副總統萬斯（JD Vance）位於俄亥俄州（Ohio）辛辛那提（Cincinnati）的住所遭襲擊後，警方於附近逮捕疑犯William DeFoor。（Facebook@julia.defoor.2025）

疑犯William DeFoor曾是表現優異的學生，在就讀私立學校Summit Country Day School期間，曾被選為表彰學生卓越成就的「美國總統學者計劃」候選人，但畢業後似乎失去往日風采，在辛辛那提大學音樂學院短暫就讀兩年，似乎便在2020年輟學。

William DeFoor一家住在市內富人社區一幢價值130萬美元的房子。William DeFoor的父親亦叫威廉，在辛辛那提做了數十年的兒科泌尿科醫生，現在是辛辛那提大學醫學院的教授。老威廉還是民主黨的長期支持者，曾分別在2020年和2024年向拜登和賀錦麗的競選活動捐超過5000美元。

報道指，William DeFoor有嚴重的精神問題，且曾有多個前科。William DeFoor在2023年4月因擅闖UC Health精神科與急診服務設施而遭起訴，最初保釋金被設為1萬美元，但法官隨後認定他在精神狀態上不具備受審能力，因此撤銷相關指控。