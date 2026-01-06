美國對委內瑞拉行動遭譴責　中國外交部：沒哪個國可充當國際警察

針對多國譴責美國對委內瑞拉採取的軍事行動，中國外交部發言人毛寧周二（1月6日）在例行記者會上表示，沒有哪個國家可以充當國際警察，沒有哪個國家可以自詡為國際法官。



毛寧表示，1月5日，聯合國安理會就美國對委內瑞拉發動軍事打擊召開緊急會議，中方代表發言強調，軍事手段不是解決問題的出路，濫用武力只會導致更大的危機。中方堅定支持委內瑞拉政府和人民維護主權安全和正當權益，堅定支持地區國家維護拉美和加勒比地區和平區地位，願同地區國家和國際社會一道，共同維護拉美和加勒比地區的和平與穩定。

2025年11月17日，外交部發言人毛寧主持例行記者會。（外交部網站）

毛寧指，中方一貫主張，各國都應當尊重他國人民自主選擇的發展道路，遵守國際法及聯合國憲章宗旨和原則，大國尤應帶頭。沒有哪個國家可以充當國際警察，沒有哪個國家可以自詡為國際法官。中方倡導共同、綜合、合作、可持續的安全觀，尊重各國主權和領土完整，重視各國的合理安全關切，堅持通過對話協商，以和平方式解決國家間的分歧和爭端，這是應對全球安全挑戰，實現普遍和共同安全的中國方案。我們願意同各國共同捍衛國際法權威，反對叢林法則、反對干涉內政，共同維護世界和平穩定。

對於中方是否承認由羅德里格斯所領導的委內瑞拉臨時政府，毛寧表示，中方尊重委內瑞拉的主權獨立，尊重委內瑞拉政府按照本國的憲法和法律作出的安排。