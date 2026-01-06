日本前防相：美國這行為就是以武力改變現狀　以後還怎批評中國？

特朗普政府公然踐踏委內瑞拉主權，可美國那一眾「國際法愛好者」盟友們，脾氣突然變好了，日本政府就是其中之一。



《日經新聞》1月6日報道指出，日本政府正試圖避免就美國在委內瑞拉的軍事行動表明立場，因為他們發現，自己正夾在日美同盟的承諾與「國際法治原則」之間，而後者恰是日本指責中俄時的常用幌子。

日本前防衛大臣小野寺五典在社交媒體上直指，美國政府入侵委內瑞拉本身就是「以武力改變現狀」，若以後還想藉此指責中國，怕是沒人會跟風了。

熟悉日本政府內部討論的消息人士透露，日方官員已作出決定：不會對美國此次軍事行動作出法律定性，但會讓首相高市早苗在社媒平台上強調「法治」原則。

分析人士直言，日本有三個選擇：支持美國、批評美國，或兩者都不做。顯然，第三種選擇是最容易的出路。

日本首相高市早苗5日在記者會上表示：「日本將推動外交努力，恢復委內瑞拉的『民主』並穩定局勢。」

她並未直接提及美國上周末發動的軍事突襲，僅僅強調，日本的首要任務是確保日本公民的安全，並將為此與其他國家密切合作。

她不忘強調，日本歷來尊重「自由、民主和法治」等基本價值與原則。

此前就有日媒注意到，高市早苗雖在社交平台表態將致力於緩和局勢，但刻意迴避對美方軍事行動本身的評價。日本政府內部坦承，此次表態是在堅持既有原則與顧及日美同盟關係之間小心拿捏的結果。

一名政府高級官員對《日經新聞》表示：「歐洲的七國集團國家很可能仍在評估局勢，日本也是如此。」

國際社會普遍認為，美國此次軍事行動違反國際法。但尷尬的是，長期以來，日本一直強調「維護和強化以法治為基礎的國際秩序」的重要性，美日同盟又是日本國家安全的基石，這一現實讓日本陷入了棘手的處境。

值得注意的是，就在美國動武的前一天，高市早苗2日剛剛與美國總統特朗普通電話，雙方敲定高市春季將首次訪美。美國廣播公司（ABC）引述日本外務省的說法，雙方「主要就印太地區問題」交換了意見，雙方還就促進志同道合夥伴之間的合作達成了一致。

在此節點上，日本很難作出任何可能觸怒美國的表態。

日本衆議院議員小野寺五典。（Facebook@itsunori.onodera）

「我們已在內部就應對方案進行了討論。」一名日本外務省高官說，「現階段，日本政府很難就此事公開表態。」

事實上，日本此前就曾在美國可能違反國際法的軍事行動上保持沉默。

比如去年6月，美國悍然空襲伊朗核設施，時任日本首相石破茂當時稱「此事難以作出明確的法律定性，日本將依據國際法持續評估局勢」。

但自那以後，日本始終未明確表達立場。

若在委內瑞拉問題上支持美國，將彰顯日本對美日同盟的承諾。日本前首相小泉純一郎就曾將同盟關係置於優先地位，不顧外界對美國動武合法性的質疑，支持了2001年美國主導的阿富汗戰爭以及2003年的伊拉克戰爭。

但問題在於，日本此前曾以「法治」為依據，炒作中國「試圖單方面改變東海和南海現狀」，在烏克蘭問題上指責俄羅斯用的也是同一套說辭。倘若此時對特朗普政府表達支持，日本或將被指奉行雙重標準。

反之，若批評美國，日本則能維持其在中俄問題上的立場一致性。重申外交原則的立場，也可能獲得新興和發展中國家的認同。

可是這樣一來代價高昂：此舉可能導致美日兩國在安全和貿易議題上產生摩擦。特朗普向來對美國為盟友承擔的軍事開支頗有微詞，且似乎並不熱衷於為盟友提供防衛。他還通過關稅政策等手段，向不遵從其意願的國家施壓。

《日經》認為，日本選擇模糊表態的策略，雖是一種務實的解決方案，但也可能被解讀為對美國行動的默許。

《朝日新聞》5日同樣刊文指出，儘管特朗普政府將其在委內瑞拉的軍事行動描述為「執法行動」，但國際社會普遍認為美國此舉違反了國際法。

一些日本政府內部官員也持相同觀點。日本外務省一位高官就表示：「美國方面給出的法律解釋並不充分。」

1月4日，日本自民黨安全保障調查會長、前防衛大臣小野寺五典在社交平台X上發文，就美國此次行動表態。

他寫道：「美國政府入侵委內瑞拉的行為，本身就是『以武力改變現狀』，這與其指責中俄的理由相矛盾。」

他接着碰瓷中國，並渲染稱：「試想，若中國也試圖以武力改變台海地區的現狀，那麼即便美國強烈反對，特朗普政府也難以凝聚國際輿論共識。東亞地區的不穩定性或將加劇，這一隱患值得警惕。」

另一位外務省高官則稱，特朗普政府的此番行徑應當引發全球警惕。

該官員指出：「特朗普政府向世界各國傳遞出一個信號——只要是其決意要做的事，便會一意孤行、不擇手段。」

日本在野黨則對美國軍事行動提出了更為直白的抨擊。

1月4日，在三重縣伊勢市的記者會上，日本最大在野黨立憲民主黨黨首野田佳彥質問：「對照《聯合國憲章》和國際法，美國此番行徑是否具備合法性？答案極具爭議。我不得不對此表示遺憾。」

同日，國民民主黨黨首玉木雄一郎同樣在伊勢市的記者會上表示，世界或許已步入一個全新階段。

1月3日，日本共產黨前領導人志位和夫在X平台發文稱：「美國特朗普政府的所作所為，是公然踐踏《聯合國憲章》與國際法的侵略行徑，我對此予以強烈譴責。」

他指出：「長期以來，戰後國際秩序的核心準則是『不允許以武力改變現狀』，而如今，那些真正具備以武力改變現狀的能力與意願的國家，已開始着手塑造新的國際格局。我們必須正視這個事實。」

1月5日，公明黨黨首齊藤鐵夫在黨總部發表講話，批評美國稱：「絕不允許以單方面武力手段改變局勢。」

他同時呼籲日本政府採取行動。「我希望日本政府能向美方申明維護國際法的重要性。」

前美國司法部聯邦檢察官安庫什·哈爾多里日前在「政治新聞網」發表文章，猛批特朗普政府在未宣戰、未獲得國會授權，也未向公眾作出正當說明的情況下，非法拘押了委內瑞拉總統馬杜羅，嚴重違反美國憲法、國內法律及國際法，實質上是一次非法的「政權更迭行動」。

「這一行動無法被合理界定為執法行為，而是赤裸裸的非法軍事行為，可能對全球秩序產生深遠後果。」哈爾多里說。

