中國日報：中方研究收緊對日本稀土出口許可審查

《中國日報》1月6日引述消息人士指，中方正研究收緊對日本的稀土出口許可審查。



報道稱，根據可靠消息人士所指，鑑於日本近期惡劣表現，中國政府正考慮針對性收緊2025年4月4日列管的中重稀土相關物項出口許可審查。

根據《中華人民共和國出口管制法》等有關法律法規，中國商務部2025年4月4日曾會同海關總署發布關於對釤、釓、鋱、鏑、鑥、鈧、釔等7類中重稀土相關物項實施出口管制措施的公告，並於發布日起正式實施。

2010年10月31日，中國江蘇省連雲港一港口，工人運送含有稀土元素的土壤出口。(Reuters)

報道又談到日本野村綜合研究所的評估顯示，用於電動汽車驅動電機釹磁體的鏑、鋱等重稀土幾乎100%依賴中國供應，一旦受限，日本經濟將面臨較大衝擊。

野村綜合研究所估算，假設中國對日本的稀土出口限制持續3個月，其結果是造成6600億日圓（328億港元）左右的損失，促使年名義和實際GDP下降0.11%。如果持續一年，損失額將達2.6萬億日圓（1295億港元）左右，年名義和實際GDP將減少 0.43%。

圖為2024年3月18日，日本國旗在位於東京的日本央行大樓隨風飄揚。（Reuters）

中國禁向日本軍事用戶等出口兩用物項

另外中國商務部1月6日也發布公告，決定加強對日本出口兩用物項的管制，禁止所有兩用物項對日本軍事用戶、軍事用途，以及一切有助於提升日本軍事實力的其他最終用戶用途出口。

兩用物項是指既有民事用途，又有軍事用途或者有助於提升軍事潛力，特別是可以用於設計、開發、生產或者使用大規模殺傷力武器及其運載工具的貨物、技術和服務。