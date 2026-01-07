以色列承認索馬里蘭後首派外長出訪 索馬里批嚴重侵犯主權
撰文：劉耀洋
以色列上月承認索馬里蘭為獨立及主權國家後，以色列外交部長薩爾（Gideon Saar）於1月6日率團出訪當地。對此，索馬里批評以方舉動嚴重侵犯其主權。
路透社6日報道，薩爾當日在社交媒體X發文，稱他這次是應索馬利蘭領導人阿卜杜拉（Abdirahman Mohammed Abdullah）邀請，對當地進行首次正式外交訪問，並與對方進行會談。
薩爾強調，以色列與索馬里蘭相互建立外交關係並非針對任何第三方，他們的共同目標是促進兩國人民的互利共贏。
另外，阿布杜拉已接受以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）的邀請，未來將對以色列進行正式訪問。
索馬里外交部其後及聲明表示，薩爾此行對該國內政構成「不可接受的干涉」；非洲聯盟政治事務、和平與安全理事會同日發聲明，強烈譴責以色列單方面承認索馬里蘭，要求以方立即撤銷相關承認。
