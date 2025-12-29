以色列成全球首個承認索馬里蘭的國家　劍指胡塞武裝？｜新聞背後

以色列於12月26日正式承認非洲之角的索馬里蘭（Somaliland）為獨立及主權國家，並簽署協議與索馬里蘭建交，成為全球首個給予其外交承認的國家。此舉遭到21個阿拉伯、伊斯蘭及非洲國家、組織及實體組成的團體反對，究竟以色列為何會作出這樣的決定，背後又有什麼盤算？



索馬里蘭等於索馬里嗎？

索馬里蘭位於非洲東北部國家索馬里北邊，面臨亞丁灣、擁有深水港。自1991年索馬里陷入內戰以來，武裝組織索馬里民族運動就控制索馬里西北部地區，並宣布獨立為索馬里蘭（Somaliland）。但其地位未獲普遍承認，國際社會長期將其視爲為索馬里的一部份。現時，索馬里蘭約有600萬人口，並有自己的貨幣。

以色列總理總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）上周五表示，此舉是基於《亞伯拉罕協議》精神，雙方將在農業、科技等領域合作。並祝賀索馬里蘭總統Abdirahman Mohamed Abdullahi，並邀請對方訪問以色列。

索馬里蘭位於非洲東北部國家索馬里北邊，面臨亞丁灣、擁有深水港。(Google Map)

《亞伯拉罕協議》是由美國總統特朗普（Donald Trump）在第一任期時提出，促成以色列與多個阿拉伯國家關係正常化。不過特朗普近日接受《紐約郵報》電話訪問時，未有明確表態會否承認索馬里蘭，只是說一切仍在研究當中。

哪些國家反對承認索馬里蘭？

在以色列宣布承認索馬里蘭後， 至今已有21個阿拉伯、伊斯蘭和非洲國家譴責並拒絕以色列承認索馬利蘭。各國發表聯合聲明，以「最強烈的措辭」譴責以色列的這一舉動，稱其違反了「國際法原則和《聯合國憲章》，後者明確規定必須保護各國主權和領土完整，並反映了以色列的擴張主義立場」。

聲明指出，此舉表明以色列「完全公然無視國際法」，並警告稱，這可能對「非洲之角和紅海地區的和平與安全造成嚴重後果」。

簽署反對聲明的國家包括沙烏地阿拉伯、埃及、土耳其、伊朗、巴基斯坦、卡達、約旦、阿爾及利亞、伊拉克、科威特、阿曼、利比亞、巴勒斯坦、索馬利亞、蘇丹、葉門、葛摩、吉布地、甘比亞、馬爾地夫、奈及利亞及伊斯蘭合作組織（OIC）。（X@TheDailySomalia）

各國也重申全力支持索馬里的主權，並表示「堅決反對任何破壞索馬里統一、領土完整或對其全部領土主權的措施」。

中國外交部週一表示，中國反對任何分裂索馬里的企圖，並重申中國支持這個東非國家的主權、統一和領土完整。

有分析認為，以色列率先承認索馬里蘭，將可能重塑區內地緣政治局勢。（Reuters）

以色列背後有什麼意圖和考量？

有分析認為，以色列率先承認索馬里蘭，將可能重塑區內地緣政治局勢。還有分析認爲，索馬里蘭臨近亞丁灣，其柏培拉港（Berbera）可通往紅海。以色列承認索馬里蘭可能使其更貼近中東核心，特別是靠近以色列主要敵人之一、伊朗支持的胡塞武裝。

胡塞武裝與以色列近年持續互相攻擊，該反叛組織襲擊紅海船隻，稱此舉是為了抗議以色列在加沙持續的侵略行動。