以色列承認索馬里蘭　胡塞武裝：視以方在當地任何存在為軍事目標

以色列12月26日正式承認位於非洲之角東北部的索馬里蘭（Somaliland）是一個擁有獨立主權的國家，引來多國批評及譴責。也門胡塞武裝28日發聲明，批評以方舉動是對也門等國家的敵對立場，並威脅指以色列在索馬里蘭的任何存在均會視為軍事目標。



半島電視台（Al Jazeera）報道，胡塞武裝領導人胡塞（Abdul-Malik al-Houthi）28日發聲明，批評以色列承認索馬里蘭將帶來嚴重後果，是針對索馬里亞及其非洲週邊地區、也門、紅海、紅海兩岸國家的敵對立場。

2025年12月27日，以色列成為首個承認索馬里蘭主權的國家後，人們索馬里首都摩加迪沙街頭討論相關話題。（Reuters）

胡塞強調，以色列在索馬里蘭的潛在部署，構成對索馬里和也門的侵略，威脅到該地區的安全，因此會視相關目標為可被打擊的「軍事目標」。

報道引述分析人士表示，索馬里蘭位於亞丁灣，地理位置優越，與也門隔海相望。以色列加強與索馬里蘭關係後，倘將以軍部署至當地及其附近的紅海區域，將有利它對胡塞武裝發動打擊。

2025年11月30日，也門首都薩那，數千名胡塞武裝支持者聚集慶祝獨立紀念日，其中有人手持步槍，也有人拿着組織領導人胡塞（Abdul-Malik al-Houthi）的肖像。（Getty）

索馬里蘭自1991年單方面宣布脫離索馬里後，一直爭取國際承認。以色列承認前者的做法遭到了埃及、土耳其等國家的批評，歐盟也強調應尊重索馬里的主權。