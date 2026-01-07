李在明譴責損辱慰安婦像行為　輿論促國會立法遏制

韓國近期發生一系列破壞慰安婦少女像的事件，總統李在明對此稱，這是「對逝者名譽的損害，令人蒙羞」。



李在明星期二（1月6日）在社交媒體平台X轉發有關極右翼社會團體「廢除慰安婦法的國民行動」毀壞慰安婦少女像的新聞連結，並譴責這個團體的行為。

韓國警方當天早前宣佈，這個團體的四名成員涉嫌犯下誹謗、破壞公物和違反集會示威法的罪名，已被立案調查。他們曾在全國多地慰安婦少女像附近舉行示威活動，要求拆除這些雕像。

總統李在明對損辱慰安婦像行為表示，這是「對逝者名譽的損害，令人蒙羞」。（Reuters）

這個團體還否定與日軍慰安婦相關的歷史事實，把受害者誣稱為「從事性交易的女性」，還給少女像戴上寫有「拆除」字樣的口罩。

這引起韓國社會廣泛批評，並促使國會推動遏制這類行為的立法。根據其中一項正在審議中的法案，誹謗性奴役受害者將可判處最高七年監禁，破壞紀念雕像可判處最高三年監禁。

韓國政府登記在冊的日軍慰安婦受害者有240人，目前僅六人仍在世。

本文獲《聯合早報》授權轉載

