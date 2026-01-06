委內瑞拉｜美國擒馬杜羅：日本迴避評論　韓國促各方緩解緊張局勢

就美國突襲委內瑞拉並擄走總統馬杜羅一事，日本和韓國近日作出回應。



據共同社報道，日本內閣官房長官木原稔1月6日在記者會上回避就此事發表評論，稱日本並非直接當事方，無法充分掌握詳細事實，包括法律層面評價在內，政府不予置評。

不過他指出，包括《聯合國憲章》在內的國際法原則必須得到尊重，日本將與七國集團（G7）等緊密合作，將為恢復委內瑞拉民主並穩定局勢而推進外交努力。

圖為2026年1月4日，委內瑞拉首都加拉加斯（Caracas），委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）的支持者上街示威，抗議美國的軍事行動。（Getty Images）

韓聯社報道，韓國外交部4日透過發言人發表聲明，表示密切關注委內瑞拉局勢，希望在尊重委內瑞拉國民意願前提下恢復民主機制，透過對話穩定局勢，還敦促所有當事方緩解區域緊張，韓政府將保障僑民安全。外交部相關人士表示，各國的立場有所不同，但多數西方國家強調委內瑞拉政權實現和平移交。