以色列巴士衝撞極端正統猶太教集會人群　致1死3傷｜有片

耶路撒冷地區1月6日晚發生巴士衝撞人群事件，造成1死3傷，遇難者包括1名14歲少年，涉事司機已經被捕。



《以色列時報》報道，當日正值數千名極端正統猶太教徒在街頭集會，反對強制兵役，未料集會在夜幕降臨後一度引發混亂，有人開始縱火並封鎖道路。而遇難的14歲少年在事發時不幸被捲入車底，當場死亡，

報道引述現場目擊者指，有人在事發地附近的三叉路口堆積垃圾企圖阻礙交通，涉事巴士撞擊人群時正巧駛經一個被點燃的垃圾桶。

報道又引述警方指，涉事司機自稱在暴力集會中遭到攻擊，並在暴力示威者圍困巴士時報警。警方在事發後到場疏散人群，並指暴力示威者「向警員投擲物品和雞蛋，焚燒垃圾桶，阻礙交通和攻擊記者」。

2026年1月6日，耶路撒冷地區，圖為示威人群走上街頭集會，反對對極端正統猶太教教徒進行徵兵。（Reuters）

信仰極端正統猶太教的猶太人，屬於哈雷迪教派（Haredi），教徒的一切生活作息都遵循猶太教經典《妥拉》（Torah）的教義，一直享有免服兵役的特權。不過以色列前年開始推動讓部份哈雷迪有條件入伍，引發教徒反彈。