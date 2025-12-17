利物浦車撞人　涉事司機承認31項指控被判囚21年半

英國利物浦今年5月發生嚴重車撞人事件，導致超過130人受傷，涉案54歲司機多伊爾（Paul Doyle）12月16日在法庭承認31項指控，被判囚入獄21年六個月。



路透社報道，控方在聆訊上指被告多伊爾，當日「怒火中燒（in a rage）」，完成失去理智，駕車撞向人群，致人群受傷。法官則強調無法理解多伊爾的惡行，指他的行為漠視生命，違反常理。辯護律師則表示，多伊爾對犯案感到懊悔、羞愧及深切歉意，又指認識他的人都對有關行為難以理解，認為同印象中的多伊爾本人截然不同。

圖為2025年5月27日，英國利物浦市中心，汽車撞人事故現場仍然封鎖，路上散落球迷們的大量物品。 （Reuters）

多伊爾今次出庭承認包括蓄意造成嚴重身體傷害、危險駕駛等31項指控，較上月承認的26項指控要多。

他涉嫌於今年5月26日下午，應屆英超冠軍利物浦在利物浦市舉行勝利巡遊期間，駕駛汽車衝撞向大批球迷，導致超過130人受傷，受害者年齡介乎6個月大的嬰兒至77歲的老婦之間。