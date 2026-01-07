日本立憲民主黨擬對高市早苗提不信任動議　黨魁：蜜月期即將結束

日本立憲民主黨魁野田佳彥1月5日在電視節目上表示，正考慮在本月23日召開的通常國會例會上向高市早苗內閣提出不信任動議。



綜合《日經新聞》及《體育日本》報道，野田佳彥作客BS Eleven電視台晚間9時播出的《新聞直播Inside OUT》節目，就首相高市早苗的執政發表了看法。

2025年12月17日，日本東京，首相高市早苗在首相官邸舉行的記者會上發表講話。（Reuters）

當被到高市早苗上任後內閣支持率走高的原因時，野田佳彥提到前首相石破茂並表示：「他行動遲緩，形像不夠鮮明。」他接着指：「相比之下，高市早苗形象清晰、積極主動。此外，由於人們期待她能成為首位打破職場天花板的女首相，我認為很多人對高市早苗內閣抱有好感。」

然而，野田佳彥亦指出高市早苗執政存在的問題，說道：「蜜月期即將結束，各項政策的評價並不高。」

野田佳彥認為，眾議院解散和舉行大選「極可能在今年內」發生。他指出，提交不信任動議「不僅是對眾議院解散的回應，也可能是主動發起解散的嘗試」。黨內一些人士認為，提交不信任動議可能會促使首相高市早苗解散眾議院。

2025年7月2日，日本東京，立憲民主黨魁野田佳彥與其他政黨領袖辯論期間發表講話。（Getty）

報道指，當被問道提出不信任動議的具體時間，野田佳彥僅表示「目前無法具體提及」。