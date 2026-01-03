高市早苗與特朗普通話 稱獲邀春季訪美會晤
撰文：劉耀洋
出版：更新：
日本首相高市早苗1月2日表示，她當天與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）通電話，並指自己應對方邀請，於春季訪問美國進行會晤，雙方將進一步確定相關細節。
日本共同網2日報道，高市早苗向記者表示，她在通話中與特朗普就印太地區議題交換意見，強調在當前全球局勢下美日密切合作的決心。
她指出，雙方同意加強兩國在安全和經濟領域的合作，重申將在印太議題上加強與韓國等盟友的合作。
她同日在社交媒體X上發文透露通話內容，稱她在美國建國250周年之際向特朗普表示祝賀，認為兩人在新一年開始之際通話對鞏固美日同盟極具意義。
高市早苗上月受訪時曾稱，她希望在考量雙方各自情況下，積極協調盡早與特朗普再次會晤。
高市早苗去年11月初發表涉台言論後，中日關係迅速惡化。報道指，高市早苗力爭在特朗普4月訪華前與對方會面，很可能是要尋求與美方協調對華政策。
