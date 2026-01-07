奶粉或受蠟樣芽孢桿菌污染　雀巢召回31地區部份批次嬰兒配方奶粉

由於其產品或受蠟樣芽孢桿菌（Bacillus cereus）污染，雀巢（Nestle）正召回在31個國家或地區的部份批次嬰兒營養產品，其中包括SMA、BEBA和NAN等配方奶粉。



雀巢公司表示，這次召回涉及在歐洲、土耳其、阿根廷等地銷售的批次產品，這些產品可能受蠟樣芽孢桿菌污染。

雀巢在網站稱，公司對用於生產可能受影響奶粉產品的花生四烯酸油（arachidonic acid）及相關油脂混合物進行檢測，發現主要供應商提供的這種原料存在質量問題，相關批次嬰幼兒配方奶粉中可能存在蠟樣芽孢桿菌。網站又指，截至目前，尚未確認有任何與相關產品有關的病例。

雀巢（Nestle）召回在31個國家或地區的部份批次嬰兒營養產品，圖為相關地區（雀巢網站截圖）

若進食含過量蠟樣芽孢桿菌或其耐熱毒素的食物，有可能引致腸胃不適，例如嘔吐及腹瀉。

雀巢香港：21個批次嬰幼兒配方奶粉可能曾使用受污染原材料

香港食物安全中心早前透過食物事故監測系統，得悉雀巢公司在歐洲自願回收部分批次的雀巢嬰兒配方奶粉，因為懷疑個別產品可能受到蠟樣芽孢桿菌（Bacillus cereus）污染。中心得悉事件後，已即時作出跟進，並發布食物事故報表。

根據雀巢香港提供的最新資料，其進口本港的嬰幼兒配方奶粉有21個批次亦可能曾使用相關原材料，為審慎起見，雀巢香港已自願將受影響產品停售和下架，並展開預防性的回收。