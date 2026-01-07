伊朗多地抗議加劇　經濟惡化引爆民怨　政府派微薄補貼圖平息民憤

伊朗多座城市連續多日爆發大規模抗議，民眾不滿經濟急劇惡化與政府鎮壓，局勢持續緊張。



半島電視台（Al Jazeera）1月7日報道，在伊拉姆省（Ilam） 的阿巴丹等城市，數千名民眾無視安全部隊直升機監視，上街高呼口號。

報道稱，本週在馬萊克沙希縣（Malekshahi），一些片段顯示有示威者在軍事基地前遭實彈射擊，地方政府官員稱事件正在調查中。官方媒體確認至少3人死亡，一名警員在後續衝突中喪生。

在德黑蘭大巴札（Grand Bazaar），商販關閉店舖並與鎮暴警察發生衝突，民眾高呼「自由」並指警察「不光彩」。抗議口號包括「既非加沙，也非黎巴嫩；我的生命是為了伊朗而生」，暗批政府資助境外武裝組織。

2026年1月3日，伊朗最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）在德黑蘭的會議中發言。（Reuters）

伊朗最高精神領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）本週首度回應，稱暴亂者須「被鎮壓」；首席法官埃傑伊（Gholamhossein Mohseni-Ejei） 更揚言「這次絕不寬恕」。

伊朗總統佩澤什基安（Masoud Pezeshkian）表示正在實施計劃確保經濟狀況受控，但經濟仍然迅速下滑。本週食用油價格暴漲三倍，官方貨幣里亞爾（rial）在黑市跌至147萬里亞爾兌1美元新低。

政府雖宣布發放向每人發放一個月1000萬里亞爾（約7美元）補貼，但被指是杯水車薪。