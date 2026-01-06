美媒：伊朗抗通脹示威持續至少35死　超過1200人被拘留

美媒1月6日（周二）引述社運人士報道，伊朗的抗通脹示威活動持續，已造成至少35人死。這一數字來自總部位於美國的「人權社運人士通訊社」（Human Rights Activists News Agency）。該通訊社稱，已有超過1,200人在持續一週多的抗議活動中被拘留。



報道引述該通訊社指，已有29名示威者、4名兒童和2名伊朗安全部隊成員喪生。示威活動已蔓延至伊朗31個省份中的27個省份，超過250個地點。

美媒指，「人權社運人士通訊社」依賴其在伊朗境內的社運人士網絡進行報道。

與伊朗革命衛隊關係密切的半官方法斯通訊社（Fars）5日晚間報道稱，約有250名警察和45名革命衛隊志願部隊「巴斯基」（Basij）成員在示威活動中受傷。

據報道，不斷攀升的死亡人數增加了美國介入的可能性。美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）2日（上周五）曾警告伊朗，假如德黑蘭「暴力殺害和平示威者」，美國「將出手相救」。

儘管特朗普將如何以及是否會介入仍不明朗，但他的言論立即引發伊朗國內的強烈抗議，伊朗的官員曾威脅要襲擊駐中東的美軍。在美軍3日突襲委內瑞拉強行帶走總統馬杜羅（Nicolas Maduro，伊朗的長期盟友）之後，特朗普的言論顯得更為重要。

現時的抗議活動已成為自2022年以來伊朗規模最大的抗議活動。 2022年，22歲的Mahsa Amini在警方拘留期間死亡，引發全國性的示威遊行。

近年來，伊朗曾多次爆發全國性抗議活動。隨着國際制裁的收緊，以及伊朗在與以色列進行12天的戰爭後陷入經濟困境，其貨幣里亞爾（Iran Rial）在去年12月暴跌，一度跌至1美元兌140萬里亞爾。抗議活動隨即爆發。

2025年6月13日，以色列襲擊伊朗首都德黑蘭後，伊朗最高精神領袖哈梅內伊（Ali Khamenei）在電視演說中發表講話。（Reuters）

最高精神領袖哈梅內伊（Ali Khamenei）曾表示「必須對暴徒進行懲處」之後，抗議活動似乎依然未有停止的跡象。