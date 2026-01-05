伊朗示威浪潮踏入第2週　警民衝突持續增至12死近600人被捕

伊朗多個城市自2025年12月29日起因高通脹及經濟危機爆發示威，示威浪潮進入第2週，根據官方統計，自12月28日德黑蘭商戶罷工引發抗議以來，至少已有12人喪生，當中大多為庫德人、盧爾人等少數族裔，亦包括安全部隊成員。據人權活動家通訊社（HRANA）稱，過去一週至少有582人被捕。



根據法新社彙整官方公告和媒體報道，這次抗議已經蔓延伊朗全國31省中的23省，至少40座城市出現不同程度示威，大多為中小型城鎮。

這是自從2022年至2023年因遭控違反婦女服裝規定被捕的阿米尼（Mahsa Amini）於羈押期間死亡、引爆抗爭以來，伊朗最大規模示威浪潮。

2026年1月2日，一名街頭音樂家在伊朗德黑蘭抗議貨幣貶值的示威活動中演奏。(Reuters)

目前，抗議主要集中在庫德族和盧爾族（Lors）人口眾多的西部部分地區，尚未達到2022年至2023年時的規模，也遠不及2009年因總統大選爭議而起的街頭群眾示威。

但有分析認為，在去年6月與以色列爆發12天戰爭，導致伊朗核設施損毀、精銳部隊高階指揮官身亡之後發生的這場動亂，這波示威浪潮會為最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）帶來新挑戰。現時，備受壓力的總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）政府，其發言人已表示未來4個月將向公民每個月發放相當於7美元的補助金。