英國警方巨大烏龍　誤報少年死亡　兩家庭聖誕期間陷「錯位悲痛」

聖誕節前，英國警方在一場致命車禍後嚴重誤認死者身份，誤報一名少年死亡並通知了錯誤的家庭，導致兩戶人家經歷長達三周的「錯位悲痛」。直至倖存少年在醫院蘇醒並自報姓名，這個巨大烏龍事件才被揭穿。



英國《每日郵報》報道，18歲的約翰遜（Joshua Johnson）的家人在聖誕節期間，一直以為兒子仍在醫院接受鎮靜治療，直到後來才被告知，真正不幸去世的人正是他。與此同時，另一戶家庭則發現，他們哀悼了三周的兒子，17歲的特雷弗·溫（Trevor Wynn），並未離世。

這一巨大烏龍事件於上星期天（1月4日）浮出水面。當時，倖存少年恢復意識後，親口告訴醫護人員他才是特雷弗。

圖為警方封鎖線示意圖（Getty）

消息人士稱，由於倖存少年傷勢嚴重且兩名少年外貌相似，醫護人員此前一直未能發現身份錯誤，直至特雷弗蘇醒。

據瞭解，特雷弗的家人原本已計劃在本周晚些時候舉行葬禮。

英國警方最初表示，17歲的特雷弗（Trevor Wynn）在12月13日乘坐的豐田車離開道路並撞上樹木時喪生，但最新透露他倖存並住院，死者其實是18歲的約翰遜（Joshua Johnson）南約克郡羅瑟勒姆附近的丁寧頓與托德威克之間的車道。（地圖截圖）

這宗事故發生在去年12月13日，地點位於英格蘭南約克郡羅瑟勒姆附近。一輛豐田汽車偏離道路撞上樹木，車內多名青少年受影響。事故共造成兩人死亡，包括約翰遜及一名17歲少女，另有一名少年受傷送院。

英國警方星期二（6日）證實上述情況，並發表道歉聲明稱，已主動提出與兩戶家長會面，解釋事件經過，並承諾將全面檢討相關程式，確保此類「不可原諒的錯誤」不再發生。

文章獲《聯合早報》授權轉載

