英國伯明翰大批民眾等待「除夕煙花」　連續兩年中伏｜有片

全球各地都以不同方式慶祝踏入2026年，煙花表演可以說是其中一個亮點。不過在英國伯明翰（Birmingham）就有大批民眾聚集，但說好的煙花卻根本不存在，而且這個騙局已經是連續兩年發生。



《衛報》1月1日報道，伯明翰市內的百年紀念廣場（Centenary Square）的摩天輪外在除夕夜有數以百計民眾響應網上呼籲聚集，期待在踏入新年一刻開始的煙花表演，可惜他們頭上卻是漆黑一片的夜空。

警方：沒有「說好的除夕煙花」

報道提到，有網上宣傳聲稱當地迎接新一年時會有「眼花撩亂的煙花表演」，民眾在一片音樂聲享受其中。即使西密德蘭郡警方（West Midlands Police）早已在12月30日澄清伯明翰市內在除夕夜沒有官方的煙花表演及慶祝活動，但始終仍無法阻止民眾到場中伏。

更諷刺的是，伯明翰在2025年新年亦發生同類事件，惟這些網民似乎沒有汲取教訓。警方指像今次事件般的不實資訊可能為當地帶來真正的安全問題，再加上大批民眾在一個不存在的活動上聚集，將會令公共交通、緊急服務等受壓，並導致市中心非常擠迫。

除了伯明翰，網上流傳一張AI生成照片，倫敦白金漢宮（Buckingham Palace）被描繪成聖誕市集，結果有旅客信以為真。