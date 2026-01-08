美國土安全部派2000人至明尼蘇達州執法 有史以來最大規模行動
撰文：張涵語
出版：更新：
美國國土安全部1月6日（周二）宣布，超過2,000名移民及海關執法局（ICE）特工已抵達明尼蘇達州，執行國土安全部有史以來規模最大的行動。
美國廣播公司（ABC News）報道，美國土安全部長諾姆（Kristi Noem）親臨現場，至少在一次逮捕行動中陪同ICE人員執行任務。一段發布於X平台的影片顯示，諾姆身着戰術背心、頭戴針織帽，在聖保羅市目睹探員逮捕一名男子。影片中她對戴上手銬的男子表示：「你將為自己的罪行負責。」
美國國土安全部在新聞稿中表示，該名男子來自厄瓜多爾，因謀殺和性侵等罪名在厄瓜多爾和康乃狄克州被通緝。新聞稿稱，執法人員周一在明尼蘇達州的執法行動中已逮捕150人。
明尼蘇達州州長、民主黨人沃爾茲（Tim Walz）則批評聯邦政府的執法行動是「一場針對明尼蘇達州的戰爭」。沃爾茲周二向記者表示：「你們可以看到，大約有2000人湧入，他們沒有與我們協調，只是為了在鏡頭前作秀。」
