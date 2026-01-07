特朗普：委內瑞拉將向美國移交最多5000萬桶石油　以市價出售

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）宣布，委內瑞拉臨時政府將向美國移交3000萬至5000萬桶高品質的石油，該批石油將以市價出售。此外，據航運數據顯示，一艘由美國雪佛龍公司（Chevron）租用的油輪於1月5日（周一）從委內瑞拉的港口出發，恢復對美國出口該國的石油。



特朗普在其社交平台發文表示：「我很高興地宣布，委內瑞拉臨時政府將向美國移交3000萬至5000萬桶，高品質但受制裁的石油。這些石油將以市價出售，所得款項將由我，作為美國總統，進行監管，以確保其用於造福委內瑞拉和美國人民！我已經要求能源部長賴特（Chris Wright）立即執行這項計劃。石油將由儲油船運輸，直接運抵美國的卸貨碼頭。感謝各位對此事的關注！」

一位不願透露姓名的政府高層官員告訴美媒，這些石油已經被開採出來並裝桶。目前大部分石油已裝船，即將運往位於墨西哥灣的美國煉油廠進行提煉。

據報道，雖然3,000萬至5,000萬桶石油聽起來很多，但美國上個月的日均石油消耗量僅略高於2,000萬桶。

此外，據航運數據顯示，美國石油公司雪佛龍5日（周一）恢復對美國出口委內瑞拉石油。這項業務因為美國向委內瑞拉發動軍事行動而暫停4天。

雪佛龍持有美國政府發出的許可證，是現時唯一能在委內瑞拉經營石油業務的美國大型石油企業，不受美國對委內瑞拉實施的石油制裁影響。