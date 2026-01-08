美國扣押掛俄羅斯旗油輪：英國承認提供軍事支援　俄方批違國際法

美國1月7日在北大西洋扣押一艘與委內瑞拉有關、懸掛俄羅斯旗的油輪後，英國承認它們應美方要求，為美國的扣押行動提供軍事支持。俄羅斯交通部同日發聲明，批評美方的舉動違反國際海洋法。



路透社指，英國防部7日發聲明指，英軍為美國的行動提供了一系列預先計劃的作戰支持，一艘英軍軍艦提供了海上支援，空軍則提供了空中監視支援。

英方表示，這一行動是英國及歐美盟友在全球打擊違反制裁行為努力的一部份，而英方這次提供的援助完全符合國際法。英國防大臣賀理安（John Healey）則指出，涉事船隻是一艘「劣跡斑斑」的船隻，與俄羅斯和伊朗規避制裁有關。

報道指，涉事油輪原名為「貝拉1號」（Bella 1），後來改名為Marinera，並懸掛俄羅斯旗。

2026年1月6日，英國防大臣賀理安（John Healey）離開位於倫敦唐寧街10號的英國首相府。（Reuters）

俄羅斯：美方人員登船後 俄方與船隻失聯

俄羅斯交通部同日發聲明批評美方違反國際法，稱：「據1982年的《聯合國海洋法公約》，航行自由適用於公海，任何國家都無權對在其他國家管轄範圍內正式註冊的船舶使用武力。」

俄方透露，美國海軍人員在冰島附近登上Marinera，俄方之後與船隻失去聯繫。俄媒早前在社交網站發文，並上載相信是美方的人員企圖登船圖片。

另外，俄媒塔斯社（TASS）引述俄羅斯外交部指，俄方已要求美國確保船上的俄羅斯人員能得到人道和體面的待遇，並盡快安排他們回國。

《華爾街日報》較早前報道，該油輪過去兩週多來都未能於委內瑞拉裝載石油，船員於2025年12月曾拒絕美方登船檢查，美國海岸防衛隊將其追至大西洋，報道並引述一名美方官員指，俄羅斯派出一艘潛艇及其他海軍力量，為油輪護航。

該油輪原計劃在委內瑞拉裝載石油，但由於美國封鎖未能靠岸，處於未有載油狀態。