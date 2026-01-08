特朗普強調美國永遠支持北約　稱中俄懼怕的是美國

美國總統特朗普（Donald Trump）說，美國將永遠支持北約，而俄羅斯和中國之所以懼怕北約，僅僅是因為美國仍然是北約成員國。



路透社報導，特朗普星期三（1月7日）在社交媒體發文說：「我們將永遠支持北約，即使他們不支持我們。」

特朗普及政府官員近期多次威脅要佔領格陵蘭島，導致美國與北約成員國丹麥之間的緊張關係急劇升級。

丹麥首相弗雷澤里克森（Mette Frederiksen）星期一（5日）再次警告美國，如果美國採取武力手段奪取格陵蘭島，這將意味着北約的終結，破壞美國與盟友80年來的跨大西洋安全聯繫。

丹麥首相弗雷澤里克森（Mette Frederiksen）1月5日再次警告美國，如果美國採取武力手段奪取格陵蘭島，這將意味着北約的終結。（Reuters）

特朗普早在2019年第一任期時就提出要買下格陵蘭島，他長期以來一直聲稱，美國必須控制格陵蘭島才能確保美國自身安全。

歐洲盟友力挺丹麥和格陵蘭，強調格陵蘭的未來掌握在其人民手中。

格陵蘭是世界上最大的島嶼，也是丹麥的自治領地。它地處北冰洋與大西洋之間，大部分區域都在北極圈內。據彭博社分析，隨著氣候變化加速冰山融化開闢了新的貿易航道，並釋放新的自然資源如稀土等關鍵礦產和油氣資源，這個區域的重要性日益顯著。為此，俄羅斯和中國都向此區域投入更多資源，與美國及其北約盟國爭奪控制權。

此外，格陵蘭島戰略位置優越，是美國彈道導彈防禦系統的關鍵部署地點。同時，它也位於俄羅斯和美國之間導彈發射的最短路徑上。格陵蘭島已經是美國最北端的空軍基地和用於探測導彈威脅和監測太空的雷達站所在地。

本文獲《聯合早報》授權轉載

