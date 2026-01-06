特朗普重申對吞併格陵蘭島「非常認真」　丹麥警告或致北約破裂

特朗普（Donald Trump，又譯川普）1月5日接受美國國家廣播公司（NBC）採訪時宣稱，對吞併格陵蘭島「非常認真」，稱「現在就需要該島維護國家安全」，並強調此舉關乎美國及歐洲安全利益。他雖未給出具體時間表，但拒絕退讓，稱「沒有行動時間表，但意圖嚴肅」。



格陵蘭蘊含石油、天然氣、漁穫、以及稀土等天然資源，當地地緣戰略價值也甚高。（Getty Images / 資料圖片）

據英國廣播公司（BBC）報道，丹麥首相弗雷澤里克森（Mette Frederiksen）警告，若美國入侵格陵蘭，「一切將停止，包括北約」，並強調美國無權吞併丹麥領土。格陵蘭總理尼爾森（Jens Frederik Nielsen）斥美方想法為「幻想」，稱「尊重國際法是對話前提」。民調顯示，多數格陵蘭人反對成為美國一部份。

2024年1月9日，特朗普（Donald Trump）在其社交媒體平台上載一張地圖，美國、加拿大及格陵蘭（Greenland）均被塗上黃色。他並沒有解釋地圖的含義。（Truth Social@realDonaldTrump）

天空新聞（Sky News）指出，英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）及歐盟均表態支持丹麥立場，強調格陵蘭未來應由丹麥與當地決定。英國前國防大臣華禮仕（Ben Wallace）警告，美國此舉將引發北約「嚴重危機」，或助長俄方氣焰。特朗普則援引「唐羅主義」（改編自門羅主義）為其主張辯護。