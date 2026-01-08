日本濱岡核電廠抗震數據涉造假案續發酵　委員會煞停重啟事宜

繼日本中部電力公司1月5日承認為重啟濱岡核電廠對安全數據造假後，日本原子能規制委員會7日決定繼續停止相關審查工作，強調事態嚴重，對中部電力公司行為感到極度失望。



日本《讀賣新聞》報道，案件一經披露後震動日本社會，地方政府也已取消原定於本月晚些時候提出的推動核電廠提前重啟的申請。濱岡核電廠所在地，靜岡縣御前崎市市長下村勝對涉嫌數據造假事宜表示遺憾，強調安全至關重要。

圖為2025年3月10日於日本靜岡縣一架行駛列車上拍攝的照片，其中可以看到富士山的景色。（Getty）

此外，日本原子能規制委員會預計在本月14日召開下次例會時，評估依法要求中部電力報告，以及派員進入中部電力總公司與濱岡核電廠，執行核能規定檢查。

日本共同網早前報道，日本原子能規制委員收到「外部通報」後，在去年12月暫停重啟濱岡核電廠部份機組的審查工作。而中部電力公司周一承認事件，指為使旗下營運的濱岡核電廠3號和4號機組通過審查，重啟營運事宜，公司涉嫌存在操縱相關數據、故意低估地震風險的行為。

濱岡核電廠位處南海海槽地震帶，自日本2011年發生三一一大地震後，應政府要求停運，必須通過抗震審查才能重啟。