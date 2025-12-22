日本新潟縣批准重啟世界最大核電站　東電料明年1月底重啟機組

日本新潟縣議會12月22日通過補充預算案，批准東京電力公司重啟柏崎刈羽核電站。知事花角英世將於23日向日本政府報告地方同意決定，完成重啟所需的地方程序。東京電力公司目前正協調於明年1月20日重啟6號機組，這將是自福島第一核電廠事故以來，東京電力公司首次重啟其世界最大核電站。



據報，柏崎刈羽核電站總裝機容量達8.2吉瓦，足以為數百萬戶家庭供電。此次計劃首先重啟的是6號機組，容量為1.36吉瓦。重啟決定旨在加強日本能源安全，並減少進口化石燃料的成本。此外，由於耗電型AI數據中心激增，日本預計未來10年的能源需求將上升。

2025年12月22日，日本新潟縣議會就世界最大核電站重啟計劃進行投票。（REUTERS/Issei Kato）

該決定在當地仍存分歧。縣議會投票期間，約300名民眾在場外抗議，反對重啟計劃。縣政府此前調查顯示，約60%居民認為重啟條件尚未成熟；近70%的居民對東電營運該核電站感到擔憂。有新瀉居民指，親身經歷過2011年福島核事故，其後與16萬名疏散者一同逃離，至今仍有創傷後遺症（PTSD）。

2025年12月22日，一名抗議者手持「反對重啟」的橫幅。（REUTERS/Issei Kato）

支持方則看重其帶來的就業機會與潛在電價降低效益。東電早前承諾未來十年向新潟縣投入1000億日圓（約49.64億港元）以爭取支持。