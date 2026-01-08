伊朗稱不會對敵人威脅置之不理　將徹底消滅任何侵略者

在美國與以色列支持伊朗反政府抗議活動後，伊朗陸軍總司令哈塔米（Amir Hatami）1月7日在伊朗首都德黑蘭發表講話時表示，不會對敵人的威脅言辭升級置之不理，伊朗武裝力量現時的戰備狀態已較去年6月伊以衝突前大幅提升，如果敵人犯錯，伊朗將予以更果斷回應，徹底消滅任何侵略者。



哈塔米周三稱，伊朗發生的抗議在極短時間內演變為騷亂，是敵人策劃的結果，強調任何針對伊朗的惡意行為都將帶來長期後果。他重申，伊朗陸軍將全力以赴，履行捍衛國家獨立、領土完整及伊斯蘭共和國制度的使命。

伊朗抗議因經濟危機惡化而持續擴大，據人權組織統計已造成至少36人死亡、超過2000人被捕。

2026年1月6日，伊朗民衆走上街頭抗議經濟惡化。（X@dlacalle）

針對近日示威，伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）下令安全部隊，不得鎮壓經濟抗議活動，並強調要區分和平示威者與持械「暴徒」。

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）上周警告，若伊朗暴力鎮壓和平示威者，美國將介入救援。以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）亦聲援示威民眾，稱伊朗人民可能正「將命運掌握在自己手中」。