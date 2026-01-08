韓聯社：李在明訪華獲習近平贈送電動單車等禮物

韓國總統李在明於1月4日至7日對中國進行國事訪問，期間與中國國家主席習近平舉行會談，雙方就深化韓中戰略合作伙伴關係達成廣泛共識，並互相交換禮品。韓媒引述消息報道，李在明獲贈了電動單車及習近平夫人彭麗嫒的唱片等禮品。



韓聯社8報道，按照外交慣例，青瓦台未對中方贈禮的具體內容作出公開說明。但據政界消息，習近平向李在明贈送電動單車、陶瓷茶具、繪畫作品，以及錄有其夫人彭麗媛演唱歌曲的CD等禮品。李在明亦回贈「麒麟圖」、金箔龍紋畫框等禮物，向彭麗媛贈送韓國傳統工藝飾品及美容儀，並決定向中方捐贈一對由澗松美術館收藏的石獅像。

韓聯社報道，習近平還另行準備了蘋果、柿餅等水果禮品，或是為去年10月李在明在亞太經合組織（APEC）贈送慶州皇南餅的回禮。

李在明訪華：2026年1月5日下午，中國國家主席習近平夫人彭麗媛在北京同韓國總統夫人金惠景茶敘。（中國外交部）

對「限韓令」引述習指「瓜到熟時蒂自落」

李在明7日在上海與隨行記者座談時，詳細介紹此行成果。他表示已當面請求中方在包括朝核在內的韓半島問題上發揮斡旋作用，重啓對話。李在明提及「三階段無核化進程」（凍結—縮減—廢棄），並希望中方向朝鮮充分說明該構想的真誠性。

對於「限韓令」問題，李在明指出，中國政府一直否認「限韓令」的存在，但此次措辭則略不同於以往，預計相關問題有望在可行範圍內循序漸進地得到解決。他並引述習近平的表述「冰凍三尺非一日之寒，故化冰三尺也非一日之功，瓜到熟時蒂自落」。

對於兩國黃海爭議，李在明表示韓方已正式提議精準劃定兩國共同水域的中間線，雙方將啟動工作層磋商以從根源解決分歧。

對於國內反華情緒，李在明稱與習近平已就改善此問題達成共識，並駁斥「中方介入韓國選舉」的說法毫無根據且傷害感情。