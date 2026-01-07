中韓創新創業論壇舉行　李在明鼓勵人才不懼失敗、勇於挑戰

由韓國中小企業部主辦的中韓創新創業論壇周三（1月7日）在上海舉行。韓國總統李在明出席並發表講話，指中韓產供鏈深度互嵌，應當堅持良性競合，橫向互惠。



李在明鼓勵創新人才不懼失敗，勇於挑戰，希望以論壇為契機，促進兩國創新人才和資本常來常往，進一步發展兩國創新企業良好的協同關係。

招銀國際行政總裁霍建軍在論壇發言中表示，李在明的訪問充分體現對發展中韓關係的高度重視，必將為中韓產業優勢互補和協同創新開闢新的路徑，招銀國際期待通過本次合作，積極發揮橋樑作用，為韓國創新企業進入中國市場和融資對接提供長期、穩定的通道，共享中國「十五五」規劃和產業變革帶來的時代機遇。

招銀國際出席論壇並與韓國風險投資公司簽署科創基金合作備忘錄。雙方擬共同發起設立科創主題基金，加深中韓在創新創業領域的合作。韓國風險投資公司是韓國政府支持的政策性母基金管理機構，隸屬於韓國中小企業部。

在簽約環節，招銀國際香港私募股權投資負責人張國勇博士代表公司與KVIC簽署協議。張國勇表示，此次合作是招銀國際國際化佈局與深耕科技投資的重要一步。招銀國際將依託其在跨境投資與產業洞察方面的專業能力，推動中韓創新資源深度融合，助力科技產業對接與升級。

根據備忘錄，擬設基金將聚焦人工智能、半導體、先進製造和醫療科技等前沿領域，後續將依據雙方監管要求與基金文件約定穩步推進。