李顯龍：世界經歷重大戰略轉變　後果會在2026年起多年內顯現

全球在2025年經歷了重大的戰略性轉變，新加坡國務資政李顯龍強調，當前人們或許覺得生活如常、這些變化沒有預期中劇烈，但這是長遠的顯著變化，將長期影響人們的生活。



國務資政李顯龍星期四（1月8日）出席年度區域展望論壇，並在對話環節中提醒，在2026年和下來的許多年裏，全球經濟和安全領域巨變的後果將顯現。

對話環節由新加坡巡迴大使陳慶珠主持。李資政在開場中闡述了全球過去一年在經貿和安全領域經歷的重大變化，以及對2026年的展望。

美國去年4月宣佈對全球多國徵收對等關稅，顛覆了全球貿易體系。李資政指出，關稅的結果沒有原本預期的那麼遭，這是因為關稅落實的進度較緩慢，美國也經歷了人工智慧科技的暴發期，推動了美國經濟，也帶動了全球的增長。

新加坡國務資政李顯龍（左）星期四出席年度區域展望論壇，並在對話環節中提醒，在2026年和下來的許多年裡，全球經濟和安全領域巨變的後果將顯現。(聯合早報)

但李資政警惕：「我們必須明白這是個重大的轉變，因為在一個由美國主導、以最惠國地位為依據的多邊貿易體系中。美國作為主導的一方表明不再參與，選擇退出，並且不願意繼續這樣交易，而是要雙邊、一對一地交易。前提是我會用關稅作為政策工具，也用於其他目的。」

李資政說，這樣的轉變帶來的後果需要一些時間逐步顯現，因為其他國家也會有所反應，他們會採取行動保護自己、進行反制，並且保護自己的供應鏈。「這將損害全球經濟，削弱穩定性、增長、繁榮、經濟融合，以及技術進步。這一點毫無疑問。」

在安全方面，歐洲國家正在深刻反思他們在防務方面能承擔什麼責任，以及如何團結起來決定自身的安全政策，減少對美國的依賴。「這不只涉及龐大的預算，要制定一個歐洲政策、安全方向和行動也會有難度，而這將對世界帶來根本的變化。」

對亞太區域來說，關鍵因素是中美關係。李資政認為，中美根本的緊張因素持續存在，但雙方都不願因暴發全面貿易戰而付出代價，因此雙方做出了一些讓步。「我們希望這有助於緩解潛在的緊張局勢，儘管這並不能消除這些矛盾。」

對亞太國家來說，美國仍是重要安全和經濟夥伴，也是重要的投資來源；中國是重要並持續增長的經濟夥伴，與中國的合作也不限於經濟範疇。「我認為所有亞太國家一定也在謹慎反思他們的立場。這很大程度上將取決於中國決定如何和區域鄰居以及世界接觸」。

中國過去幾年來持續重申對多邊主義、最惠國貿易體系，和以規則為基礎的體系的支持。李資政說，中國作出了「正確的表態」，「我們希望在實際的政策和處理議題時這能實際落實。」

在當前複雜的國際形勢下，李資政談到2026年的展望時預計，去年的經濟增長比預期中好，今年可能稍微好轉或惡化，「這些數字每年會波動，但我們實際上經歷了巨變，我們已經處於截然不同的世界，我們將在2026年，以及下來很多年當中看到這些經濟和安全領域巨變顯現的後果。」

李資政說：「我們希望不要再出現震盪，我不能肯定地說，沒人能預測這些事情。但我們希望2025年會比2026年更精彩。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

