CES 2026｜黃仁勳指機械人可充當AI移民　解決勞動力短缺問題

美國晶片巨頭英偉達（Nvidia，又譯輝達）行政總裁黃仁勛近日將機械人稱為「人工智能移民」（AI immigrants），認為它們可以解決妨礙製造業發展的全球勞動力短缺問題。



針對人們對機器取代工人的擔憂，黃仁勛持相反觀點，反指機械人將創造就業機會。

2026年1月5日，美國內華達州拉斯維加斯，英偉達（Nvidia）行政總裁黃仁勳出席2026國際消費電子展（CES 2026）時發表講話。（Reuters）

黃仁勛1月6日（周二）在美國拉斯維加斯舉行的國際消費電子展（CES）的一場交流活動中表示：「我們需要更多人工智能移民來協助我們進行製造業生產，做一些我們可能已經決定不再做的工作。」

黃仁勛認為，「機械人革命」將彌補人口老齡化和人口減少造成的勞動力缺口，同時促進經濟增長。他說：「經濟增長時，我們自然會僱用更多的人。」他估計，由於人口結構變化，勞動力缺口現已達「數千萬人」，而不是數千數萬人。

黃仁勛的言論與其他矽谷精英的觀點不謀而合，尤其是美國電動車巨頭特斯拉行政總裁馬斯克（Elon Musk），他們經常以人口下降和勞動力老齡化為由，呼籲擁抱自動化。

2026年1月5日，美國內華達州拉斯維加斯，英偉達（Nvidia）行政總裁黃仁勳出席2026國際消費電子展（CES 2026）時發表演說。（Reuters）

英偉達正大力投資開發基礎軟件，使機械人能夠在包括製造業、零售業和醫療保健業在內的多個行業中發揮作用。