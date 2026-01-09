韓國售The North Face羽絨涉造假　13款產品以保暖性差鴨絨替鵝絨

韓國所銷售的知名戶外品牌The North Face，近日被曝其13款產品涉羽絨填充物造假。標籤顯示填充物成分為「鵝絨80%、羽毛20%」，但被發現實則為保暖性較差的「再生羽絨（鴨絨和鵝絨混合物）」。品牌營運商Youngone Outdoor目前已公開致歉，並承諾將防止類似事件再次發生。



綜合韓媒報道，去年12月在韓國網購平台Musinsa銷售的韓國The North Face「1996 Retro Nuptse Jacket」產品，被發現標籤顯示成分與實際成分不符。The North Face後展開全面調查，發現13款產品存在填充物比例標示錯誤。

The North Face羽絨產品（Getty）

在調查結果公布後，Youngwon Outdoor於其官網發布道歉聲明，並公布13款羽絨配比資訊錯誤的商品清單。Youngwon Outdoor表示：「此次事件的根本原因是核實過程疏忽大意。公司全體管理人員和員工都非常重視此事，正在盡一切努力盡快彌補損失。」

韓國消費者院纖維及新材料組長表示，「鵝絨的價格大約是鴨絨的兩倍。消費者花更高的價格卻買到保暖性能更差的產品，這無疑是一種損失。」

圖為The North Face公布的13款受影響產品名單。（The North Face官網）

韓國消費者院已將The North Face的成分標籤問題上報公平交易委員會，認定其行為構成違法和欺騙消費者。該機構正在考慮是否提起集體訴訟或透過調解解決糾紛。

The North Face有哪些羽絨產品受影響？

- M's Remaster Down Jacket

- M's Water Shield Nuptse Jacket

- 1996 Retro Nuptse Vest

- 1996 Retro Nuptse Jacket

- Nuptse Short Jacket

- Novelty Nuptse Down Jacket

- 1996 Nuptse Air Down Jacket

- Lofty Down Jacket

- Puppy On EX Vest

- Cloud Nuptse Down Vest

- Arenal Jacket

- Sky Down Vest

- Novelty Nuptse Down Vest