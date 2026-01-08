明尼蘇達女子遭ICE執法人員連轟多槍擊斃　被截查試圖駛離｜有片

美國國土安全部（DHS）近日宣布，在明尼蘇達州展開大規模打擊非法移民行動，1月7日該州明尼阿波利斯市（Minneapolis）爆發槍擊事件。從網上影片可見，一架七人車被移民局（ICE）執法人員截停，車輛其後試圖駛離現場，車上女駕駛遭到兩名執法人員近距離連開多槍。國土安全部長事後表示，死者試圖開車撞向執法人員，他們開槍是出於自衛。明尼亞波利斯市長則反駁上述言論，並要求移民局執法人員立即離開該州。



網上傳出事發一刻影片：

據英國《衛報》報道，1月7日，移民局執法人員在明尼阿波利斯市的一次大規模移民執法行動中開槍打死了一名女子。

據報道，移民局近日向該市派出大量探員，部分原因是涉及來自索馬利移民的詐騙指控。

事件目擊者Emily Heller告訴當地媒體，受害者面部中彈多次。Heller表示，她目睹一輛汽車堵塞道路交通，似乎是在抗議移民局的執法行動，並聽見一名探員命令女司機「滾出去」。

網上影片可見移民局探員朝女子近距離連開多槍：

Heller向明尼阿波利斯公共廣播電台（MPR News）表示：「她當時正試圖掉頭，一名移民局ICE探員就站在她車前，他其後一拔出槍，直接壓在她車輛的泵把上，然後他越過引擎蓋，朝她的面部連開了三四槍。」

據當地媒體報道，這名女子已被確認為37歲的古德（Renee Nicole Good）。

網上傳出另一段事發一刻影片：

國土安全部長諾姆（Kristi Noem）事後表示，在明尼阿波利斯槍殺一名女子的移民執法局（ICE）特工「當時感到生命受到威脅，也擔心周圍其他探員的安全」。

諾姆指：「這似乎是一宗企圖殺害或傷害執法人員的事件，她試圖開車撞向執法人員，這屬於國內恐怖主義行為。」她補充說，這名ICE特工開槍還擊是出於「自衛」。

總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）事後亦在網上發文，同意諾姆對事件的描述，認為探員是出於自衛開槍。

+ 1

明尼阿波利斯市長弗雷（Jacob Frey）並不同意特朗普政府有關執法人員開槍屬於自衛的講法，稱現場影片直接駁斥聯邦政府「胡編亂造」的說辭。

弗雷在新聞發布會上怒氣沖沖地表示：「他們現在就想把這說成是自衛行為，我親眼看過事發現場影片，我想直接告訴所有人，這純屬胡扯。」

有目擊者拍下槍擊發生後的影片：

弗雷指責移民局執法人員在明尼阿波利斯製造混亂，並向他們喊話：「滾出明尼阿波利斯！」但他同時呼籲當地居民保持冷靜。此外，明尼蘇達州、華盛頓和其他地方的民主黨領袖稱，移民局的行動是一場不必要的挑釁，最終釀成這次悲劇。