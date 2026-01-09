明尼蘇達女子遭ICE擊斃掀示威　州政府批FBI全面接手案件終止合作

美國明尼蘇達州明尼阿波利斯市（Minneapolis）37歲女子古德（Renee Nicole Good）1月7日因逃避移民及海關執法局（ICE）人員截查，遭連開多槍擊斃。事件觸發民憤，該市數千人於翌日走上街頭示威，一度與全副武裝的聯邦執法人員對峙。州政府同日表示，聯邦調查局（FBI）事隔一天突改變聯合調查的立場，全面接手案件。由於州政府無法再接觸到案件資料，他們被迫退出調查。



路透社及美媒報道，明尼蘇達州刑事偵查局（BCA）8日表示，他們最初獲邀協助調查這宗槍擊案，但FBI後來改變主意，決定進行單獨調查。這意味着BCA將無法再接觸任何現場證據、案件資料或訪談記錄。

2026年1月7日，美國明尼蘇達州明尼阿波利斯市，一名女司機遭槍擊後，一輛汽車的擋風玻璃上出現一個彈孔，周圍拉起警戒線。（Reuters）

州總檢察長埃利森（Keith Ellison）對FBI全面接手案件的舉動感擔憂、失望，並質問道：「我的問題是，你到底在害怕甚麼？你為何害怕獨立調查？」

州長沃爾茲（Tim Walz）同日在記者會上表示，任何沒有州政府參與的聯邦調查都可能被民眾視為「粉飾太平」；美國土安全部長諾姆（Kristi Noem）則指，BCA只不過是沒有管轄權而非被聯邦政府「排除在外」。

緊張局勢升溫 州長籲和平示威

槍擊事件令全城人心惶惶，大量民眾連續第二天上街頭示威，其中數百名示威者聚集在一聯邦大樓前，向全副武裝、蒙面的聯邦執法人員高喊「恥辱」、「謀殺」，部份執法人員則動用催淚瓦斯及胡椒彈，試圖驅散聚集的示威者

為預防混亂情況發生，沃爾茲此前下令該州國民警衛隊進入戒備狀態，而明尼阿波利斯公立學校已提早宣布8日和9日停課。他呼籲示威者不要將怒火發泄在州執法人員身上，繼續實行和平的公民不服從。

另外，紐約、芝加哥、西雅圖、洛杉磯和費城等其他城市也正在或計劃於8日舉行示威活動。