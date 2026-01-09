歐盟初步批准與南方共同市場自貿協議　法國等成員國投反對票

歐盟1月9日克服了以法國為首的反對陣營，初步通過決議支持與南美洲國家組成的南方共同市場（Mercosur）締結貿易協定。



消息人士透露，自貿協定9日在布魯塞爾舉行的會議上，獲歐盟27個成員國當中的多數支持，為歐盟與南方共同市場下週在巴拉圭簽署協議鋪平道路。

歐盟委員會經貿發言人吉爾（Olof Gill）曾表示：「無論從經濟、政治、戰略還是外交角度來看，這都是一項對歐盟至關重要的協議。」

然而，歐盟委員會未能說服所有成員國支持，主要成員國法國政界普遍反對協議，認為它將打擊國內具有影響力的農業領域，愛爾蘭、波蘭和匈牙利也投反對票，但由於意大利最終決定支持，協議最終獲得批准。

2026年1月9日，波蘭農民在華沙市中心舉起橫幅，反對歐盟與南美洲國家組成的南方共同市場（Mercosur）簽自貿協議。（Reuters）

這項協定醞釀了25年，獲得歐洲商界支持，但遭受歐洲農民強烈反對。歐盟認為協議對提振出口、支持歐洲疲軟的經濟，並在全球高度動盪時期促進外交關係至關重要。

這項歐盟—南方共同市場貿易協定將創建一個人口超過7億的巨大市場，成為全球最大自由貿易區之一。在全球面臨美國關稅衝擊的當下，協定可讓歐盟和南美洲多個大型經濟體包括巴西、巴拉圭和阿根廷等走得更近，取消90%以上產品的進口關稅。

2025年7月16日，比利時布魯塞爾，歐盟旗幟在歐盟委員會總部外飄揚。（Reuters）

據歐盟的說法，歐盟企業每年可節省40億歐元（約362億港元）的關稅，並有助於汽車、機械、葡萄酒和烈酒出口至拉丁美洲。

本文獲《聯合早報》授權轉載

