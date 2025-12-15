法國要求推遲歐盟南方共同市場貿易協定投票　25年談判成果恐告吹

法國政府12月14日要求推遲歐盟與南方共同市場（Mercosur）貿易協定的關鍵投票，此舉可能使這項歷時25年談判、旨在建立逾7億人口共同市場的協定面臨破局。



法國總理勒科爾尼（Sébastien Lecornu）辦公室聲明，要求「推遲12月的期限」，以爭取「歐洲農業所需的合法保護」。

2025年10月16日，法國巴黎，法國會對當日對勒科爾尼（Sebastien Lecornu）抵達政府的不信任動議投票。圖為總理勒科爾尼抵達國會的一刻。（Reuters）

目前歐盟輪值主席國丹麥堅持如期在12月20日前完成投票，以便歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）赴巴西簽署協定。

支持協定的德國、瑞典、西班牙等國認為，已為保護歐洲農民免受南美牛肉與禽肉進口衝擊，設計額外保障措施。但法國指相關措施「仍不完整」，且協定可能激怒當地政治影響力強大的農業群體。

歐盟委員會主席烏爾蘇拉·馮德萊恩於2025年12月10日在比利時布魯塞爾舉行的第二屆全球反移民走私聯盟會議上發表主題演講。（Reuters）

分析指出推遲將帶來重大風險，協定在歐洲議會的反對聲浪可能升高，且明年對協定持懷疑態度的巴拉圭將接任南共市輪值主席國，程序將更複雜。且本周四、五歐盟領袖峰會前能否完成最終談判仍是未知數，布魯塞爾同日還將迎來大規模農民抗議。