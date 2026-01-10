特朗普稱2月首週將晤哥倫比亞總統　重申須阻毒品流入美國

隨着美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）與哥倫比亞總統佩特羅（Gustavo Petro）的緊張關係有所緩和，前者1月9日在社交媒體發文，稱他們將於2月首週在白宮會晤，並重申須阻毒品流入美國。



路透社報道，特朗普9日在社交媒體Truth Social發布上述資訊，稱他十分期待與佩特羅會面，相信這次會晤對哥倫比亞和美國都將大有裨益。

2025年12月22日，美國佛羅里達州海湖莊園，總統特朗普（Donald Trump）出席記者會，宣布建造海軍「黃金艦隊」（Golden Fleet）計劃。（Reuters）

與此同時，佩特羅同日在社交媒體X發文，稱他已要求委內瑞拉代理總統羅德里格斯（Delcy Rodríguez）共同打擊毒品走私。

美國對委內瑞拉發動空襲後，與哥倫比亞等其他拉美國家的關係進一步惡化。特朗普一度稱佩特羅是「病態之人」，甚至威脅稱美方對哥倫比亞採軍事行動的想法「聽起來不錯」。

左圖：2025年12月29日，哥倫比亞總統佩特羅（Gustavo Petro）在首都波哥大舉行的儀式發表演說。（Reuters）

不過，特朗普7日與佩特羅進行通話，釋放出關係緩和的訊號。前者當時在社交媒體發文稱，能與對方通話是莫大榮幸，感謝對方的來電和態度，又指自己期待不久後見面。