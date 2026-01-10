伊朗示威升級 英法德譴責暴力鎮壓 特朗普再威脅介入局勢
撰文：劉耀洋
出版：更新：
伊朗示威浪潮逐漸升級，有關注組織指截至1月9日已有至少62人死亡，其中48名是示威者。對此，英國、法國與德國同日譴責伊方暴力鎮壓示威，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）則再度威脅介入局勢，稱：「我再次告訴伊朗領導人，你們最好不要開槍（暴力鎮壓），因為我們也會開槍。」
路透社報道，法國、英國和德國9日發表聯合聲明，指控並譴責伊朗政府殺害示威者，敦促伊方克制暴力。
3國強調：「伊朗當局有責任保護本國人民，必須允許（人民有）言論自由和和平集會，而不必擔心遭到報復。」
特朗普同日稍晚會晤石油企業高層時談及伊朗局勢，稱如果他們像過去那樣開始殺害示威者，美方很可能會武力介入，但不意味着會出動地面武隊。
特朗普又聲稱伊方面臨「大麻煩」，指伊朗人民似乎正在佔領一些城市，惟未作詳細解釋。
伊朗最高精神領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）同日稍聞透過國營電視台發表講話批評特朗普，指其應專注於自己國家的問題。
另外，伊朗資訊和通訊技術部承認他們從8日晚開始關閉當地互聯網，稱這是安全部門在當前國家局勢下作出的決定。
