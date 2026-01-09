伊朗示威席捲全數31省　組織指至少45死　首都建築起火影片熱傳

在貨幣貶值、通脹嚴重下，伊朗爆發示威浪潮，至今踏入第12天，且蔓延全國，國家全數31省出現集會抗議，網絡流傳多段伊朗建築物起火的片段，包括在首都德黑蘭，現場示威者群起吶喊。據關注組織「伊朗人權」（Iran Human Rights）指，當地示威爆發期間的死亡人數升至起碼45人，伊朗官員則指至少21人，包括軍警人員。



總部設於挪威的非政府組織「伊朗人權」1月8日稱，自示威浪潮於2025年12月底爆發以來，有至少45名示威者死亡，包括8名兒童。

《衛報》指，示威已經席捲全國31省，且未有降溫趨勢。網絡流傳伊朗建築物起火的片段，群眾在現場拍手吶喊，

總部設於英國的媒體Iran International指，事發地點位於德黑蘭東部，有關樓宇為政府建築物：

BBC波斯版指，伊朗國家電視台（IRIB）位於伊斯法罕（Isfahan）的建築物起火：

英國廣播公司（BBC）報道，在德黑蘭北部，群眾高叫「這是最後戰鬥，巴列維將回歸！」另有民眾大叫口號「不要害怕，我們在一起」，現場爆發示威者與軍警人員的衝突等。

巴列維王朝為1925年至1979年統治伊朗王國的王朝，及後遭推翻，流亡在外的伊朗末代王儲禮薩·巴列維（Reza Pahlavi）一直提倡「奪回」自己的國家。

媒體Iran International於1月4日發布片段指，有警察人員打示威者：

近年來，伊朗已多次爆發遍及全國多地的抗議活動。隨着國際制裁收緊，以及伊朗在與以色列進行12天的戰爭後陷入經濟困境，其貨幣里亞爾（Iran Rial）在2025年12月暴跌，一度跌至1美元兌140萬里亞爾，通脹嚴重攀升。抗議活動隨即爆發。

2025年6月13日，以色列襲擊伊朗首都德黑蘭後，伊朗最高精神領袖哈梅內伊（Ali Khamenei）在電視演說中發表講話。（Reuters）

伊朗最高精神領袖哈梅內伊（Ali Khamenei）曾表示「必須對暴徒進行懲處」，另一方面政府宣布向每人發放一個月1000萬里亞爾（約7美元）補貼，但被指是杯水車薪。抗議活動未有停止跡象，反而一再升級。

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）1月8日就伊朗騷亂事件發言，警告若再有人員死亡，美國將對伊朗進行「嚴厲打擊」。

2025年1月8日，這張經外媒核實的影片截圖中，可以看到示威者在伊朗德黑蘭的街頭聚集。（X@AlinejadMasih）

美國哥倫比亞廣播公司（CBS）1月8日引述互聯網監測組織NetBlocks報道，實時數據顯示德黑蘭和伊朗其他地區正進入數碼斷網狀態，多間互聯網服務供應商的網絡連接中斷。