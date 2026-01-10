特朗普晤油企高層商投資委內瑞拉計劃：最終參與者由美方單獨決定

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）1月9日在白宮會晤多間大型石油企業的高層，商議投資委內瑞拉的計劃。他表示，哪些油企可在當地投資會由美方決定而不是委方，最快將於當日就投資計劃達成協議。



美媒9日報道，特朗普當日在會晤中表示，有關石油公司將會直接與美國政府合作，而並非委內瑞拉政府，並希望參與投資計劃的油企將投資至少1000億美元（近8,000億港元）。

2026年1月9日，美國總統總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）及數名政府高官在華盛頓特區白宮與多間石油公司的高層會晤。（Reuters）

特朗普指出，投資委內瑞拉的石油公司不需要美國聯邦政府的補貼，但需要政府的保護才能安全運作，因此美方將提供「安全保障」。他在回應相關提問時回應：「我們將與委內瑞拉領導人和人民合作，我們將組建一個非常安全的團隊，他們（油企）也可以帶來一些安保人員。」

特朗普又談及美國與委方達成的最新安排，稱美方將精煉並出售至多5000萬桶委內瑞拉原油。

2026年1月9日，美國總統總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在華盛頓特區白宮與多間石油公司的高層會晤。（Reuters）

不過，大多數與會美國石油公司高層當下未作出明確的投資承諾，埃克森美孚（Exxon Mobil）稱委內瑞拉目前不適合投資，僅提到如果獲安全保障，將派出一個公司團隊開始評估當地局勢；在委內瑞拉有業務的雪佛龍公司（Chevron）則介紹了公司目前的營運情況，但未討論大幅擴大營運的計劃。