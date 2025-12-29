遊日注意｜機場巴士司機確診麻疹　曾往返東京羽田、成田機場接客

日本東京都政府12月28日證實，一名約30歲在、一名負責東京羽田機場等路線的的機場巴士男司機確診麻疹。他上周四出現症狀，並於同日在豐洲一間大型大型雜貨店停留3小時。由於他翌日仍有執勤，往返羽田、成田機場等地，或已接觸大量人群。



日本《讀賣新聞》報道，東京都政府表示，司機於本月23日下午1時至4時，在東京豐洲的大型雜貨店Super Viva Home停留。

圖為2024年3月18日，日本國旗在位於東京的日本央行大樓隨風飄揚。（Reuters）

儘管司機當天已出現發燒、眼睛充血、皮疹等症狀，他翌日仍分別執行3個巴士班次，上午9時45分從竹芝、臨海、豐田出發前往成田機場，於下午3時45分從成木站出發前往銀座，其後下午5時15分從羽田機場出發前往豐洲站。

東京都政府敦促在上述時間內到過現場的民眾不要搭乘公共交通工具，如出現可能與麻疹有關的症狀，則應及時就醫。

這張攝於2019年9月20日的照片中，可以看見日本機場運輸服務有限公司旗下的機場巴士。（Getty，非涉事巴士班次）

報道指，該司機病情較輕無須住院治療。截至28日上午，已有30名在與他有接觸的人員正接受健康觀察。