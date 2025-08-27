83年前日本長生海底煤礦事故　日韓民間團體終打撈發現部分骸骨

1942年2月3日，位於日本山口縣宇部市的長生海底煤礦發生意外事故，造成183人喪生，其中包括136名朝鮮人和47名日本人。日本當局事後拒絕調查事故真相並挖掘遺骸，導致遇難者善後一直無進展，但有日韓民間團體多年來都未放棄尋找遺骸。8月25日，該團體進行潛水遺體打撈時，終在一條隧道內發現3塊骨骸；翌日再發現一具頭骨，初步可確認為人類遺骸，相信是當年部分遇難者的遺骸。



綜合日媒報道，旨在從長生海底煤礦打撈遺骸的日韓市民團體——「長生煤礦水淹事故記載團體」周一進行潛水遺骸搜尋時，在事故現場發現3件疑似人體骨骼，包括一根大腿骨，長度分別為42厘米、29厘米與23厘米。

這次打撈，韓國潛水員從距離海岸約300公尺、伸出海面的排氣塔潛水，進入隧道尋找遺骸。除3塊骸骨外，隧道內還發現靴子狀物體和其他類似骨頭的物體；初步可以確認為四個人的遺骸。

縣警表示將對這些遺骸進行鑑定，以確定是否為人類遺骸。他們計劃進行進一步調查，包括勘察隧道。 市民團體的一位代表表示：「多虧了大家的合作，我們的準備工作終於取得了成效。」

長生海底煤礦是於1920年開工，1942年因太平洋戰爭下採煤過度，海底坑道漏水引發水浸，釀成183人罹難。事故後，日本當局在未及回收屍體的情況下封閉煤礦，導致遇難者的善後工作以及事故調查多年來沒有取得進展。

2004年，韓國時任總統盧武鉉曾要求日本首相小泉純一郎查明事故真相並挖掘遺骸，惟日方以「淹沒位置與深度不明確」為由，拒絕展開調查。(資料圖片)

2004年，韓日首腦會談時，韓國時任總統盧武鉉曾要求日本首相小泉純一郎查明事故真相並挖掘遺骸，惟日方以「淹沒位置與深度不明確」為由，拒絕展開調查。

去年，長生煤礦水淹事故記載團體透過眾籌籌集資金，展開遺骸挖掘工作，並於地下4米處發現長2.2米、寬1.6米的海底隧道入口，日前終於傳來好消息。