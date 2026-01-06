美國麥當勞「McRib排骨堡」竟不含排骨　驚揭是下等重組豬肉捱告

美國知名連鎖速食品牌麥當勞（McDonald's）日前面臨四名來自美國不同地區的消費者正式提起集體訴訟，指控麥當勞利用廣告手段誤導大眾，讓顧客以為自己吃的是昂貴的「肋骨部位肉」，但實際上卻是「下等重組豬肉」。



麥肋排「不含肋排」？四名消費者聯手起訴

《每日郵報》報道，2025年12月23日，一份長達45頁的聯邦訴狀正式提交至美國伊利諾州北區地方法院。原告Peter Le、Charles Lynch、Dorien Baker與Derrick Wilson共同指控，麥當勞對其明星產品「麥肋排」（McRib，又譯麥辣排骨堡）的行銷策略存在嚴重誤導，利用名稱與特殊的「肋排造型」誘使消費者相信自己正在享用高品質的豬肋骨肉。

美國四位消費者狀告麥當勞對其明星產品「麥肋排」（McRib）的行銷策略存在嚴重誤導，利用名稱與特殊的「肋排造型」誘使消費者相信自己正在享用高品質的豬肋骨肉。（麥當勞官網）

訴狀指出，麥當勞在產品呈現上採取了極其刻意的策略。訴狀稱「McRib」中的「Rib」一詞是精確的障眼法。對於普通顧客而言，產品名稱應直接反映其主要成分。麥當勞將豬絞肉加工成帶有骨頭紋路的排骨形狀。原告律師指出，這種獨特的肉餅造型是為了引導消費者聯想到昂貴的「聖路易斯風格肋排」或「小肋排」等頂級部位。

核心爭議：重組肉 vs. 優質部位

這場訴訟的核心點在於產品的真實構成。他們主張麥肋排實際上是由「低價重組豬肉」製成，甚至在訴狀中提及可能包含豬肩肉、心臟或胃部等部位的混合物，這與肋排肉的質感與價值相去甚遠。此外，數據顯示麥肋排的單點價格往往高於巨無霸（Big Mac），原告認為麥當勞利用肋排的優質形象騙取了消費者的品牌溢價。

對於這項指控，麥當勞發言人表示訴訟內容「扭曲事實」且「多處不實」。麥當勞重申麥肋排使用的是100%調味去骨豬肉，並明確澄清配方中不包含任何內臟器官。另外官方強調其成分在官網上皆有透明列出，消費者應具備判斷能力。

麥肋排比100%牛肉堡還貴？

根據12月數據顯示，麥肋排平均售價為5.63美元，部分熱門地點甚至高達7.89美元。訴狀直言：

麥肋排是麥當勞最昂貴的單品之一，價格常高於100%牛肉餅漢堡。

原告認為，若非其肋排之名與外型，這款重組豬肉餅不應具備如此高的市場價值。

原告在訴狀中抨擊麥當勞的行銷手法。公司被指控刻意培養對「限時產品」的期待感，利用錯過不再的心理誘使消費者忽略對食材本質的深究。該訴訟目前正尋求損害賠償及禁制令救濟。若法院核准「集體認證」，過去四年內曾購買麥肋排的消費者都將有權加入訴訟爭取賠償。

