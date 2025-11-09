陳志也被騙？美媒：曾大舉投資新加坡　遭家族辦主管捲走逾3500萬

新加坡警方10月31日宣布沒收1.5億新元（約8.9億港元）與柬埔寨華人詐騙主腦陳志（Chen Zhi）及太子集團（Prince Group）名下的資產。美國司法部10月14日宣布，已凍結陳志持有價值約150億美元（約1166億港元）的比特幣，他涉嫌操控一個位於柬埔寨的大規模「殺豬盤」詐騙集團。據彭博社報道，陳志曾在新加坡進行大量投資，期望獲得永久居留權，卻遭到其家族辦公室的主管騙走584萬新元（約3490萬港元）。



陳志詐騙案始末：

據報道，2021年，陳志正努力打造一個價值數十億美元的商業帝國，他位於新加坡的家族辦公室員工卻遇上一些莫名其妙的技術故障。

起初，有些員工無法連接到辦公室的影印機。數日後，居然連辦公室門禁卡也停止運作。當他們重新獲得存取權限後，很快意識到已發生嚴重事故：陳志的銀行帳戶中數百萬美元已被盜走。

這位柬埔寨太子集團王子創辦人兼行政總裁如今被指控經營一個建立在強迫勞動、性勒索和「殺豬盤」騙局之上的跨國詐騙集團，但過去多年來，陳志在新加坡一直將自己塑造成受害者。

2021年至2022年間，陳氏家族辦公室對前高階主管David Wong提起多起訴訟，指控其「挪用」陳氏在華僑銀行帳戶中的584萬新元資金。法庭文件顯示，Wong在2021年7月被解職前，一直是陳氏家族企業的唯一董事。

陳志遭新加坡政府充公遊艇、汽車及名酒：

與這場官司相關的80多份案件文件，清楚展示陳志在新加坡建立的龐大銀行網絡，以及他如何從新加坡監管機構獲得稅務優惠。

這些文件也揭示陳氏家族辦公室運作中的一些零碎細節。總而言之，這些文件揭示了這位被美國司法部指控為跨國犯罪「主謀」的人，如何在新加坡公開運作多年。

在一封電子郵件中，陳志的員工先討論了提交給新加坡金融管理局（MAS）以維持政府稅務優惠的報告，隨後話題一轉，匯報了將388公斤威士忌從日內瓦自由港空運至新加坡保稅倉的計劃進展。

一位姓黃（英文為Wong）的男子描述了陳志在得悉貨物完成運送後的反應：「他（陳志）已經品嚐了瑞士威士忌，一切都很棒。」

期望以大量投資換取新加坡永久居留權

生於1988年的陳志，在2017年中與黃先生初相識時已十分富有。黃先生在宣誓書中表示，陳先生希望在新加坡進行更多投資，以期獲得永久居留權。

兩人都行動迅速。公開記錄顯示，光是那一年，陳志就花了近4,000萬新元（約2.4億幹港元）購置豪宅。到2018年，身為新加坡公民的黃先生已與銀行、經濟發展局（EDB）和新加坡金融管理局（MAS）會面並提交足夠文件，成立了一間名為DW Capital Holdings的家族辦公室。陳志其後​​獲得免稅資格。

根據公開記錄以及了解其生活方式並要求匿名的人士透露，接下來的幾年對陳志來說可謂順風順水。

他的企業集團在全球擴張，他在新加坡和其他國家擁有多輛豐田埃爾法和平治豪華轎車。一位經常參加他在新加坡聚會的客人注意到，陳志熱愛品茶，特別是名貴的中國茶，一塊茶磚的價格可能超過10萬美元，並表示他經常佩戴里查德米爾（Richard Mille）或百達翡麗（Patek Philippe）手錶。

2018年1月17日，柬埔寨太子地產董事長陳志，向柬埔寨國家總署贈送13輛汽車，協助警方維護治安。（柬中時報）

同時，黃先生組建了一個團隊，並為陳志創建多間實體公司。文件提及超過六間銀行和金融服務機構的關係：從華僑銀行（OCBC）的帳戶及其新加坡銀行私人銀行部門，到J Safra Sarasin銀行、德意志銀行、馬來亞銀行和UOB-Kay Hian Holdings。

黃某的主要業務是CMFO公司，該公司自稱服務亞洲的超級富豪，同時發展科技和房地產等業務。文件顯示，他也從事外匯交易和購買債券，並擁有多個帳戶的授權委託書和簽署權。

改裝豪華會所作為家族辦辦公場地

陳志最終改變其家族辦公室的營運模式。一份文件顯示，2021年5月31日，黃某應邀前往位於豪華公寓Le Nouvel Ardmore的「俱樂部會所」，與陳志在新加坡的高級員工開會。知情人士透露，這套四臥套房在2017年價值1,620萬新元（約9700萬港元），被改造成一個奢華的商務會所；除了卡拉OK和雪茄區外，還設有按摩浴缸，可飽覽城市全景。

文件顯示，由陳秀玲（Karen Chen Xiuling）領導的審計團隊需要查閱黃某負責營運的關鍵文件和管理帳目。他們要求查看黃某提交給新加坡政府及當地銀行的文件，以證明陳志財富的合法性，其中包括黃某親自撰寫的兩頁「財富來源」聲明。

按照計劃，作為陳志主要投資工具之一的天際投資管理公司（Skyline Investment Management）將與家族辦公室共享位於市中心辦公大樓群雙塔（Duo Tower）的辦公空間。六月底，由於仍有幾份文件尚未提交，審計師的質詢變得更加尖銳。

2019年1月25日，新加坡，位於弗雷澤街（Fraser Street）的DUO雙子塔辦公大樓。（Getty）

陳秀玲在一份宣誓書中表示，黃某營運、陳志名下的一些實體似乎存在相互支付費用的情況，其中包括高達535,209美元的管理費。在搬遷前的辦公室巡視中，她發現辦公室裡堆滿了箱子和雜物。

6月23日拍攝的照片顯示，無數箱盧布斯基金酒（Lubuski gin，一種來自波蘭的平價酒）以及擺滿葡萄酒瓶的箱子附近的展示架。同時，黃某因各種疾病請病假，並且越來越難以聯繫，陳秀玲在宣誓書中表示。

Skyline公司搬入雙塔辦公室的大部分工作進展順利，但團隊成員始終無法正常使用影印機，不得不求助於黃某的技術團隊。陳志的審計人員也發現，其他幾間公司也曾將家族辦公室的地址用作辦公地址。

轉捩點在一天晚上出現，黃某透露，陳秀玲指出的某些實體是他的個人項目。他還說，酒水是他的，禁止任何人使用。

突然間，原本友善的問候變成了措辭強硬的命令，而且是用大寫字母加粗字體寫的。

陳秀玲寫信給一個包括陳志私人助理在內的群組：「在我們收到你們的銀行帳單、財務報表或資產清單以供評估和清點之前，請勿將任何物品（包括個人物品和電子物品）搬出Duo Office。」陳秀玲指她下週一（2021年7月5日）上午11時將在Duo Office召開團隊會議，請各位參加。謝謝。」

黃某在陳志不知情下轉走3500萬港元

2021年7月5日，當陳志的員工在試圖持員工證進入雙塔大廈時，大堂閘機緊閉。大樓管理方表示他們的證件已​​被鎖定，只有黃氏財務長辦公室（CMFO）的員工才能啟動。陳秀玲對此感到憤怒，稱其「荒謬至極」。

翌日，黃氏被免去唯一董事的職務，但大樓大門依然緊鎖。陳志的審計人員前往華僑銀行（OCBC）分行索取詳細的交易記錄，卻遭到拒絕。

陳秀玲表示，他們能夠查閱的月度賬單顯示，多年來數百萬美元的資金被轉走，其中一些賬戶的名稱與黃某的個人公司名稱相似，而陳志對此毫不知情。

陳志在華僑銀行（UOB-Kay Hian）的客戶經理也指出，黃某幾週前曾試圖將資金轉入自己的銀行帳戶，但被阻止。

7月12日，當審計人員再次進入大廈時，辦公室已幾乎空無一人。根據提交的證據錄影顯示，原本人流湧動的辦公室如今只剩下空蕩蕩的冰箱、被丟棄的筆記本電腦包和斷開連接的印表機。廉價的波蘭杜松子酒也不見了。

2025年11月9日，新加坡警方早前宣布沒收1.5億新元（約8.9億港元）柬埔寨詐騙集團主腦陳志（Chen Zhi）及其太子集團名下的資產。美國司法部早前亦宣布已凍結陳志名下約150億美元（約1166億港元）的比特幣。有報道指陳志曾大舉投資新加坡期望獲得永居權，卻遭其家族辦主管騙走584萬新元（約3490萬港元）。（太子集團官網）

在接下來的幾年裏，陳志在新加坡的團隊透過法律途徑不懈地追查黃某，試圖追回被盜的資金。

在2021年的宣誓書中，現年55歲的黃某否認自己管理家族辦公室失職，也否認自己曾進行未經授權的交易。他也否認將文件帶出辦公室，並聲稱陳志知道他已安排病假，因此忙於處理其他事務。他表示，無論如何，其他關鍵文件都可以透過記錄查詢或從外部會計服務提供者取得。

此後，黃某基本保持沉默，並多次缺席庭審。他提交了多份醫療證明以證明自己的病情。 2022年12月，新加坡高等法院對黃某作出缺席判決，判決他及其關聯公司承擔超過1,200萬新元（約7173萬港元）的債務。黃某已申請破產。

然而，黃某或許最終會笑到最後。他的前老闆陳志和陳秀玲目前已與其他18人一同被美國制裁。新加坡政府已對陳志及其太子集團採取行動，查封了超過1.5億新元（約8.9億港元）的資產，包括一艘遊艇和11輛汽車。一位部長11月上旬表示，政府已停止向與陳志太子集團有關的兩家家族辦公室提供稅務優惠。

11月4日，彭博社曾前往陳志位於新加坡的家族辦公室時，發現大門緊閉，燈光昏暗。陳志依然下落不明。