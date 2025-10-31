新加坡警方沒收陳志及太子集團約8.9億元資產　包括遊艇及汽車

新加坡《海峽時報》（Straits Times）10月31日報道，新加坡警方宣布沒收1.5億新元（約8.9億港元）與柬埔寨華人詐騙首腦陳志（Chen Zhi）及太子集團（Prince Group）的資產。



【太子集團陳志調查・專頁】

報道指，新加坡警方30日以涉嫌洗黑錢及詐騙罪，向當地與陳志和太子集團有關的6個物業及多個資產採取沒收行動。

當局31日，有關資產包括銀行及證券帳戶、現金，以及一架遊艇、11架車輛和多支酒等，總值超過1.5億新加坡元。

2018年1月17日，柬埔寨太子地產董事長陳志，向柬埔寨國家總署贈送13輛汽車，協助警方維護治安。（柬中時報）

新加坡警方在2024年接獲可疑交易舉報辦公室（STRO）就陳志及太子集團問題的通報，於是展開調查，由於有關犯罪在外地發生，當局與多個外國相關部門收集資料和協助，再根據英美兩國14日提供的額外情報後，警方與反洗黑錢網絡的成員部門聯手，最終在30日採取行動。

美國財政部整理陳志的跨國犯罪網絡：

新加坡警方指，陳志及有關人士目前並非身處當地，而調查工作仍在進行。

對於今次事件，多個國家或地區都表示會主動偵查，香港警方強調會一直採取積極措施，調查和收集情報以打擊詐騙罪行，會加強與其他執法機構合作；證監會及港交所均表示，不評論個別個案。有熟悉證監會和港交所運作的知情人士表示，兩個機構會關注國際制裁的消息而調查，但首階段只能向公司和董事詢問情況，要有更多證據才能向法院申請命令搜查文件，由於陳志等人並不在香港，調查較被動。